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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Канье Уэст собрался в президенты США: реакция сети на заявление рэпера

Известный рэпер Канье Уэст в очередной раз озадачил поклонников своим заявлением. Он заявил, что собирается баллотироваться в президенты США.

Правда, решил не уточнять, в каком году это будет. Между тем в Twitter под его сообщением некоторые из поклонников не на шутку разволновались за своего любимца, отметив, что в этом году регистрация на выборы, которые состоятся в ноябре 2020 года, уже закончилась.

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В целом реакция сети на такое заявление была разной. Некоторые пользователи в ответ предлагали баллотироваться даже Тейлор Свифт, а некоторые создали импровизированное голосование, где свой голос можно отдать за Канье Уэста, Дональда Трампа или Джо Байдена.

Кстати, решение рэпера даже поддержал основатель компаний Tesla Илон Маск.

  • Канье Уэст собрался в президенты США: реакция сети
  • Канье Уэст собрался в президенты США: реакция сети
  • Канье Уэст собрался в президенты США: реакция сети
  • Канье Уэст собрался в президенты США: реакция сети
  • Канье Уэст собрался в президенты США: реакция сети
  • Канье Уэст собрался в президенты США: реакция сети
  • Канье Уэст собрался в президенты США: реакция сети
  • Канье Уэст собрался в президенты США: реакция сети
  • Канье Уэст собрался в президенты США: реакция сети
  • Канье Уэст собрался в президенты США: реакция сети
  • Канье Уэст собрался в президенты США: реакция сети
  • Канье Уэст собрался в президенты США: реакция сети
  • Канье Уэст собрался в президенты США: реакция сети
  • Канье Уэст собрался в президенты США: реакция сети
  • Канье Уэст собрался в президенты США: реакция сети
  • Канье Уэст собрался в президенты США: реакция сети
Канье Уэст собрался в президенты США: реакция сети на заявление рэпера / 8 фотографий

Канье Уэст уже не первый раз говорит о своем желании баллотироваться в президенты США. Впервые с таким заявлением он выступил в 2015 году.

Позже, в 2018 году, рэпер во время встречи с Дональдом Трампом сообщил, что возможно будет баллотироваться в президенты в 2024 году.

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