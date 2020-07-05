Канье Уэст собрался в президенты США: реакция сети

Известный рэпер Канье Уэст в очередной раз озадачил поклонников своим заявлением. Он заявил, что собирается баллотироваться в президенты США.
Правда, решил не уточнять, в каком году это будет. Между тем в Twitter под его сообщением некоторые из поклонников не на шутку разволновались за своего любимца, отметив, что в этом году регистрация на выборы, которые состоятся в ноябре 2020 года, уже закончилась.
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В целом реакция сети на такое заявление была разной. Некоторые пользователи в ответ предлагали баллотироваться даже Тейлор Свифт, а некоторые создали импровизированное голосование, где свой голос можно отдать за Канье Уэста, Дональда Трампа или Джо Байдена.
Кстати, решение рэпера даже поддержал основатель компаний Tesla Илон Маск.
Канье Уэст уже не первый раз говорит о своем желании баллотироваться в президенты США. Впервые с таким заявлением он выступил в 2015 году.
Позже, в 2018 году, рэпер во время встречи с Дональдом Трампом сообщил, что возможно будет баллотироваться в президенты в 2024 году.