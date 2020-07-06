Утром 6 июля умер Эннио Морриконе. Композитору был 91 год.

Легендарный аранжировщик и дирижер написал музыку к 450 фильмам и получил множество почетных премий и номинаций.

За всю жизнь Морриконе был номинирован на Оскар пять раз, но премию получил только в 2016 году.

Факты ICTV собрали все, что известно об Эннио Морриконе.

Биография Эннио Морриконе

Морриконе родился 10 ноября 1928 года в Риме в семье профессионального музыканта – отец играл на трубе в джазовом ансамбле. Всего в семье было пятеро детей и Эннио старший из них.

Первую композицию он сочинил в возрасте шести лет.

Образовние Морриконе получал в римской государственной Консерватории Санта-Чечилия.

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В 1946 году он получил диплом по классу игры на трубе, а через восемь лет — по классу композиции.

В это время он начал сочинять симфонии, кантаты и оркестровые концерты.

В юном возрасте Морриконе был участником джазовых групп и выступал в ночных клубах

Также он играл в оркестре в театре Рима, а после начал писать музыку к спектаклям.

Аранжировкой занялся в конце 1950-х годов и работал на радио.

Всемирная популярность пришла к Морриконе в 1964 году после работы над вестерном Серджо Леоне За пригоршню долларов.

После были также успешные ленты: На несколько долларов больше (1965), Хороший, плохой, злой (1966), Однажды на Западе (1968), За пригоршню динамита (1971) и Однажды в Америке (1984).

Также композитор работал с другими легендарными режиссерами: Бернардо Бертолуччи, Джон Карпентер, Оливер Стоун, Педро Альмодовар, Роман Полански и другие.

Эннио Морриконе несколько раз отказывался от предложений режиссера Квентина Тарантино о совместной работе. По его словам, Тарантино давал ему очень мало времени, а в своих фильмах использовал музыку необдуманно.

Однако с Тарантино он все же поработал. Морриконе разрешил использовать свои композиции в фильмах Бесславные ублюдки и Джанго освобожденный.

В 2009 году он был награжден французским орденом Почетного легиона

Позже он создал композицию для вестерна Тарантино Омерзительная восьмерка, который вышел в 2015 году. Именно этот фильм и принес Морриконе долгожданный Оскар.

Также у него было множество других наград. В частности, шесть наград Британской академии, три Золотых глобуса и Grammy.

В своих композициях он часто использовал необычные сочетания музыкальных инструментов и звуки.

Всего на счету Эннио Морриконе 27 золотых и семь платиновых дисков.

Личная жизнь

В 1956 году он женился на Марии Травия. Она написала много стихов на музыку Морриконе.

У пары четверо детей — трое сыновей и дочь.

Смерть Эннио Морриконе

6 июля в Риме умер Эннио Морриконе. Причиной смерти стал перелом бедренной кости. Композитор попал в больницу несколько дней назад после падения.

Перед смертью он поблагодарил свою жену, которая была с ним на протяжении всей жизни.

Также он поблагодарил своих детей и внуков за любовь и заботу.