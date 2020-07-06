Эннио Морриконе оставил некролог о самом себе

Известный итальянский композитор Эннио Морриконе, который умер 6 июля, оставил некролог о самом себе.

Об этом сообщил адвокат Джорджо Ассумма. Текст Я, Эннио Морриконе, мертв, композитор написал перед смертью. Его нашла семья Морриконе.

В некрологе композитор вспомнил близких друзей, своих сестер и детей. Однако отметил, что тяжелее всего ему расставаться со своей женой Марией.

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— Я, Эннио Морриконе, умер. Я говорю об этом всем друзьям, которые всегда были рядом со мной, но и тех, кто был далеко, я приветствую с большой любовью.

Эннио Морриконе умер в возрасте 91 года в Риме. Несколько дней назад он упал и получил перелом бедренной кости.

Легендарный композитор был обладателем Оскара за музыку к фильму Квентина Тарантино Омерзительная восьмерка. А в 2007 году он даже получил награду за вклад в музыкальное киносопровождение.

Источник: La Repubblica