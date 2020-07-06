PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Эннио Морриконе оставил некролог о самом себе

Известный итальянский композитор Эннио Морриконе, который умер 6 июля, оставил некролог о самом себе.

Об этом сообщил адвокат Джорджо Ассумма. Текст Я, Эннио Морриконе, мертв, композитор написал перед смертью. Его нашла семья Морриконе.

В некрологе композитор вспомнил близких друзей, своих сестер и детей. Однако отметил, что тяжелее всего ему расставаться со своей женой Марией.

Читайте: От Профессионала до Омерзительной восьмерки – 10 лучших саундтреков Морриконе

— Я, Эннио Морриконе, умер. Я говорю об этом всем друзьям, которые всегда были рядом со мной, но и тех, кто был далеко, я приветствую с большой любовью.

Эннио Морриконе умер в возрасте 91 года в Риме. Несколько дней назад он упал и получил перелом бедренной кости.

Легендарный композитор был обладателем Оскара за музыку к фильму Квентина Тарантино Омерзительная восьмерка. А в 2007 году он даже получил награду за вклад в музыкальное киносопровождение.

Источник: La Repubblica

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка