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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Стоит около $1млн: София Ротару показала элитный дом под Киевом

Известная 72-летняя украинская певица София Ротару показала свой элитный загородный дом.

Певица живет в Киевской области, в районе Конча-Заспы, который находится недалеко от поселка Пятихатки.

Фото своего особняка София Ротару показала подписчикам в Instagram. По информации СМИ, стоимость такого дома и живописного участка достигает $1 млн.

На опубликованных в Instagram снимках видно большой дом с панорамными окнами. На территории растут цветы, за которыми, вероятно, любит ухаживать сама Ротару.

Возле дома также расположены теннисный корт, беседка, мангал и гостевой дом.

 

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Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

В 2019 году сестра Ротару Лидия заявила, что певица перестала выступать во время Майдана, хотя и испытывала финансовые трудности, так как помогала деньгами бойцам украинской армии.

В то же время концертный директор певицы Сергей Лавров заявил, что София Ротару никогда не спонсировала АТО и отказалась от участия в песенном конкурсе в России не из-за гражданской позиции, а из-за боязни провокаций.

Фото: София Ротару

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