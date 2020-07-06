Известная 72-летняя украинская певица София Ротару показала свой элитный загородный дом.

Певица живет в Киевской области, в районе Конча-Заспы, который находится недалеко от поселка Пятихатки.

Фото своего особняка София Ротару показала подписчикам в Instagram. По информации СМИ, стоимость такого дома и живописного участка достигает $1 млн.

На опубликованных в Instagram снимках видно большой дом с панорамными окнами. На территории растут цветы, за которыми, вероятно, любит ухаживать сама Ротару.

Возле дома также расположены теннисный корт, беседка, мангал и гостевой дом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) 3 Июл 2020 в 8:49 PDT

В 2019 году сестра Ротару Лидия заявила, что певица перестала выступать во время Майдана, хотя и испытывала финансовые трудности, так как помогала деньгами бойцам украинской армии.

В то же время концертный директор певицы Сергей Лавров заявил, что София Ротару никогда не спонсировала АТО и отказалась от участия в песенном конкурсе в России не из-за гражданской позиции, а из-за боязни провокаций.

Фото: София Ротару