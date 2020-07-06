Главный герой шоу Холостяк Макс Михайлюк показал девушку, с которой у него отношения. Его избранницей стала модель Дарьей Хлистун.
Первой о романе рассказала девушка. Сначала она разместила на своей странице в Instagram фото, на котором обнимает Макса.
Несколько недель назад ведущий Григорий Решетник выложил фотографию с друзьями, на которой и Макс, и его новая избранница.
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Недавно Холостяк разместил InstaStories, как стоит, обнявшись с той же девушкой на фоне вертолета.
В недавнем интервью Макс поделился, что он действительно общается с Хлистун, и теперь он не совсем одинок.
Дарья Хлистун — украинский супермодель, которая должна была принять участие в шоу Victoria’s Secret, в Шанхае, однако его отменили.
Макс Михайлюк на шоу Холостяк
Пилот Макс Михайлюк был главным героем шоу Холостяк в 10 сезоне. В финале он выбрал Дарью Ульянову, однако впоследствии девушка его бросила. Причиной разрыва стали интимные отношения Макса с другой участницей. Такой поступок Даша расценила как предательство.
В интервью Даша Ульянова подробно рассказала, почему закончила отношения с Михайлюком.