Главный герой шоу Холостяк Макс Михайлюк показал девушку, с которой у него отношения. Его избранницей стала модель Дарьей Хлистун.

Первой о романе рассказала девушка. Сначала она разместила на своей странице в Instagram фото, на котором обнимает Макса.

Несколько недель назад ведущий Григорий Решетник выложил фотографию с друзьями, на которой и Макс, и его новая избранница.

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Недавно Холостяк разместил InstaStories, как стоит, обнявшись с той же девушкой на фоне вертолета.

В недавнем интервью Макс поделился, что он действительно общается с Хлистун, и теперь он не совсем одинок.

Дарья Хлистун — украинский супермодель, которая должна была принять участие в шоу Victoria’s Secret, в Шанхае, однако его отменили.







Не совсем одинок: Холостяк Макс Михайлюк показал новую девушку / 2 фотографии

Макс Михайлюк на шоу Холостяк

Пилот Макс Михайлюк был главным героем шоу Холостяк в 10 сезоне. В финале он выбрал Дарью Ульянову, однако впоследствии девушка его бросила. Причиной разрыва стали интимные отношения Макса с другой участницей. Такой поступок Даша расценила как предательство.

В интервью Даша Ульянова подробно рассказала, почему закончила отношения с Михайлюком.