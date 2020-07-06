Известный итальянский композитор Эннио Морриконе умер в возрасте 91 года.

Лауреат Оскара умер ночью в римской клинике. Несколько дней назад он упал и получил перелом бедренной кости.

— Морриконе умер на рассвете 6 июля в Риме, — заявил адвокат семьи Морриконе Джорджио Ассума.

Он добавил, что маэстро поблагодарил свою любимую жену Марию, которая самоотверженно сопровождала его в каждое мгновение жизни и была близка до последнего вздоха. Также он поблагодарил своих детей и внуков за любовь и заботу.

Эннио Морриконе – итальянский композитор, который при жизни стал легендарным. Его творческое наследие насчитывает более 400 работ для кино и телевидения. Самыми известными для публики являются саундтреки к фильмам Хороший, плохой, злой, Омерзительная восьмерка и конечно же Профессионал.

Источник: la Repubblica