Причиной смерти композитора Эннио Морриконе стали осложнения из-за перелома бедренной кости. Травму он получил накануне из-за падения.
Композитор скончался на 92-м году Риме в ночь на 6 июля.
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Похороны маэстро пройдут в закрытом формате в кругу семьи. Об этом рассказал друг и адвокат Джордж Ассуму.
Также он добавил, что скончался в окружении жены Марии, их четверых детей и внуков.
Морриконе до последних дней сохранял ясность ума и великое достоинство.
Музыка Эннио Морриконе
Итальянский композитор написал саундтреки ко многим фильмам. Музыка Эннио Морриконе звучит в таких лентах: Профессионал, Хороший, плохой, злой, Мерзкая восьмерка и других. За фильм Квентина Тарантино Омерзительная восьмерка Морриконе даже получил Оскар.
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