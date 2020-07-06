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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Стала известна причина смерти Эннио Морриконе

Причиной смерти композитора Эннио Морриконе стали осложнения из-за перелома бедренной кости. Травму он получил накануне из-за падения.

Композитор скончался на 92-м году Риме в ночь на 6 июля.

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Похороны маэстро пройдут в закрытом формате в кругу семьи. Об этом рассказал друг и адвокат Джордж Ассуму.

Также он добавил, что скончался в окружении жены Марии, их четверых детей и внуков.

Морриконе до последних дней сохранял ясность ума и великое достоинство.

Музыка Эннио Морриконе

Итальянский композитор написал саундтреки ко многим фильмам. Музыка Эннио Морриконе звучит в таких лентах: Профессионал, Хороший, плохой, злой, Мерзкая восьмерка и других. За фильм Квентина Тарантино Омерзительная восьмерка Морриконе даже получил Оскар.

Лучшую музыку Эннио Морриконе к фильмам — слушайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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