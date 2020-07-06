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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

От Профессионала до Омерзительной восьмерки – 10 лучших саундтреков Морриконе

Итальянский композитор Эннио Морриконе, который умер 6 июля в Риме, оставил весомое музыкальное наследие.

Музыка Морриконе сопровождает уже не одного поколение, в частности маэстро прославился рядом саундтреков для фильмов. Таких работ у него более 400.

Пожалуй, самым известным саундтреком, написанным Морриконе, является музыка к фильму Профессионал.

Читайте: Биография Эннио Морриконе: что известно о легендарном композиторе

Для более молодо поколения он очень узнаваем по своей работе над фильмом Омерзительная восьмерка Квентина Тарантино. Более того в 2016 году он был удостоен премии Оскар за саундрек к этой картине.

Также нельзя не вспомнить музыку к фильму Однажды в Америке с Робертом де Ниро.

Еще один из самых узнаваемых мотивов был создан Морриконе для ленты Хороший, плохой злой.

Смерть Эннио Морриконе

Композитор Эннио Морриконе умер в Риме 6 июля. Накануне он упал и получил перелом  бедренной кости. Перед смертью композитор поблагодарил свою жену Марию, которая сопровождала его всю жизнь, а также своих детей и внуков.

Похороны Эннио Морриконе пройдут в закрытом формате.

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