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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

В шляпе и на костылях: Мадонна снялась топлес в ванной

Популярная американская исполнительница Мадонна опубликовала снимок, на котором она позирует обнаженная в ванной.

61-летняя звезда поделилась селфи, которое она сделала в ванной. На снимке она позирует в топлес, прикрывая грудь руками, и с костылем.

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— У каждого есть свой костыль, — подписала фото Мадонна.

Из одежды на певице были только трусики и шляпа.

Мадонна

Фото: Instagram Madonna

Мадонна получила травму колена четыре месяца назад, когда упала со цены на концерте в рамках турне Madame X.

В конце мая ее выписали из клиники, где она проходила курс лечения стволовыми клетками.

Однако процесс восстановления после травмы все еще не закончен.

Фото: Dreamstime, madonna

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