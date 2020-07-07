Популярная американская исполнительница Мадонна опубликовала снимок, на котором она позирует обнаженная в ванной.
61-летняя звезда поделилась селфи, которое она сделала в ванной. На снимке она позирует в топлес, прикрывая грудь руками, и с костылем.
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— У каждого есть свой костыль, — подписала фото Мадонна.
Из одежды на певице были только трусики и шляпа.
Мадонна получила травму колена четыре месяца назад, когда упала со цены на концерте в рамках турне Madame X.
В конце мая ее выписали из клиники, где она проходила курс лечения стволовыми клетками.
Однако процесс восстановления после травмы все еще не закончен.
Фото: Dreamstime, madonna