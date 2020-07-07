Украинская певица Tayanna (Татьяна Решетняк) поразила поклонников новыми снимками, где предстала полностью обнаженной.
Романтическая фотосессия проводилась для одного из известных глянцевых изданий, а снимками певица поделилась в своем Instagram.
На фото Tayanna босиком позирует в полный рост, прикрывая грудь руками: нижнюю часть тела украсил большой цветочный бутон.
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— Если действительно чего-то хочешь — сделаешь. Желание — это и есть жизнь. Дай желанию пожить внутри тебя, проследи за ним и если не исчезло — следуй за ним, — подписала фотографию певица.
В апреле похожую обнаженную фотосессию с цветами устроила супермодель Белла Хадид.
Во время карантина ей часто поступали предложения принять участие в “домашних” фотосессиях через FaceTime.
На снимках Белла с легким макияжем, драгоценностями и без одежды позировала вместе с букетом увядших роз.