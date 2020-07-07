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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Из одежды только цветок. Певица Tayanna снялась полностью обнаженной

Украинская певица Tayanna (Татьяна Решетняк) поразила поклонников новыми снимками, где предстала полностью обнаженной.

Романтическая фотосессия проводилась для одного из известных глянцевых изданий, а снимками певица поделилась в своем Instagram.

На фото Tayanna босиком позирует в полный рост, прикрывая грудь руками: нижнюю часть тела украсил большой цветочный бутон.

 

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Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

— Если действительно чего-то хочешь — сделаешь. Желание — это и есть жизнь. Дай желанию пожить внутри тебя, проследи за ним и если не исчезло — следуй за ним, — подписала фотографию певица.

В апреле похожую обнаженную фотосессию с цветами устроила супермодель Белла Хадид.

Во время карантина ей часто поступали предложения принять участие в “домашних” фотосессиях через FaceTime.

На снимках Белла с легким макияжем, драгоценностями и без одежды позировала вместе с букетом увядших роз.

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