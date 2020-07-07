Украинская певица Tayanna (Татьяна Решетняк) поразила поклонников новыми снимками, где предстала полностью обнаженной.

Романтическая фотосессия проводилась для одного из известных глянцевых изданий, а снимками певица поделилась в своем Instagram.

На фото Tayanna босиком позирует в полный рост, прикрывая грудь руками: нижнюю часть тела украсил большой цветочный бутон.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 7 Лип 2020 р. о 3:11 PDT

— Если действительно чего-то хочешь — сделаешь. Желание — это и есть жизнь. Дай желанию пожить внутри тебя, проследи за ним и если не исчезло — следуй за ним, — подписала фотографию певица.

В апреле похожую обнаженную фотосессию с цветами устроила супермодель Белла Хадид.

Во время карантина ей часто поступали предложения принять участие в “домашних” фотосессиях через FaceTime.

На снимках Белла с легким макияжем, драгоценностями и без одежды позировала вместе с букетом увядших роз.