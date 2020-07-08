День семьи и любви не про нас: почему Самойлова не развелась с Джиганом

Ко Дню семьи блогер и мать четырех детей Оксана Самойлова откровенно рассказала о том, почему передумала разводиться со своим мужем исполнителем Джиганом.

— Я знаю что все бы радовались, если бы мы развелись. Это было бы логично, правильно и по справедливости. Я тоже так считаю, но радовались бы мои дети? Когда Ариела перестала спать ночами, задыхалась в панических атаках, то я реально испугалась. Не я этому привела и вроде это не моя ответственность, но дети то мои, — рассказала Самойлова.

Она добавила, что не собирается терпеть всю жизнь ради детей. Она просто дала шанс детям на полную семью.

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— Не мужу, а именно детям. Простила ли я? Нет. Все так же как было? Нет. Правильно я поступила? Я не знаю, это покажет время, но, думаю, мой пример скорее плохой, чем хороший. Теперь День семьи, любви и верности не про нас, — отметила Оксана Самойлова.

Ранее семья Оксаны Самойловой и Джигана была примером для всех, однако сказка закончилась в марте, когда артист в прямом эфире в Instagram употреблял нецензурные слова и просил пятилетнюю дочь Лею принести ему пива.

Потом Оксана рассказала, что рэпер постоянно ей изменял, поэтому подает на развод с Джиганом.

Однако в июне стало известно, что Самойлова отказалась от иска.

Фото: samoylovaoxana