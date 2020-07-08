День семьи и любви не про нас: почему Самойлова не развелась с Джиганом

Ко Дню семьи блогер и мать четырех детей Оксана Самойлова откровенно рассказала о том, почему передумала разводиться со своим мужем исполнителем Джиганом.
— Я знаю что все бы радовались, если бы мы развелись. Это было бы логично, правильно и по справедливости. Я тоже так считаю, но радовались бы мои дети? Когда Ариела перестала спать ночами, задыхалась в панических атаках, то я реально испугалась. Не я этому привела и вроде это не моя ответственность, но дети то мои, — рассказала Самойлова.
Она добавила, что не собирается терпеть всю жизнь ради детей. Она просто дала шанс детям на полную семью.
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— Не мужу, а именно детям. Простила ли я? Нет. Все так же как было? Нет. Правильно я поступила? Я не знаю, это покажет время, но, думаю, мой пример скорее плохой, чем хороший. Теперь День семьи, любви и верности не про нас, — отметила Оксана Самойлова.
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Я знаю что все бы радовались если бы мы развелись и это было бы логично, правильно и по справедливости .я тоже так считаю .но радовались бы мои дети ?как думайте?я знаю что для меня самой это было бы лучшее решение и я была к нему готова .но на других весах 4 детей ,которые бы пострадали .может быть для одного ребёнка или двух можно было бы как-то смягчить удар ,но смягчить удар четверым я бы не смогла,меня бы просто не хватило .когда Ариела перестала спать ночами в панических атаках и задыхаясь .я реально испугалась .не я к этому привела и вроде это не моя ответственность .но дети то мои .это не про то что я собираюсь что -то терпеть всю жизнь ради детей,нет .я просто дала им маленький шанс на маму и папу.не мужу а именно детям.простила ли я?-нет.всё так же как было?-нет .правильно я поступила? я не знаю,это покажет время.но думаю мой пример скорее плохой,чем хороший .теперь день семьи любви и верности не про нас))грустно,но правда) А вас я поздравляю от души))любите,цените и оберегайте свои семьи
Ранее семья Оксаны Самойловой и Джигана была примером для всех, однако сказка закончилась в марте, когда артист в прямом эфире в Instagram употреблял нецензурные слова и просил пятилетнюю дочь Лею принести ему пива.
Потом Оксана рассказала, что рэпер постоянно ей изменял, поэтому подает на развод с Джиганом.
Однако в июне стало известно, что Самойлова отказалась от иска.
Фото: samoylovaoxana