Лидер российской группы Ночные снайперы Диана Арбенина представила новый альбом под названием О2.

Трек-лист альбома состоит из 13 песен, которые в основном написанные членами группы, но к некоторым композициям были привлечены дополнительные музыканты и аранжировщики.

— Альбом появился на фоне абсолютного вакуума, что случился со всеми нами весной. Мы, конечно, в первую очередь концертирующая группа.

И я “спровоцировала” его рождение куда раньше, чем планировалась изначально, так как пластинка Невыносимая легкость бытия вышла ровно год назад, — сказала Арбенина.