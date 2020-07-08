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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

О2: Арбенина представила новый альбом группы Ночные снайперы

Лидер российской группы Ночные снайперы Диана Арбенина представила новый альбом под названием О2.

Трек-лист альбома состоит из 13 песен, которые в основном написанные членами группы, но к некоторым композициям были привлечены дополнительные музыканты и аранжировщики.

— Альбом появился на фоне абсолютного вакуума, что случился со всеми нами весной. Мы, конечно, в первую очередь концертирующая группа.

И я “спровоцировала” его рождение куда раньше, чем планировалась изначально, так как пластинка Невыносимая легкость бытия вышла ровно год назад, — сказала Арбенина.

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Для группы пластинка О2 станет одиннадцатой по счету.

В январе 2019 года Диану Арбенину экстренно госпитализировали с сердечным приступом.

В это время она находилась во Франции, куда приехала, чтобы покататься на лыжах. Ее увезли с отеля в больницу, где приступ продолжался 16 часов

Фото: Diana Arbenina

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