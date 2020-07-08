7 июля в Лондоне начался судебный процесс, инициированный актером Джонни Деппом.

Он судится с британской газетой The Sun, чтобы восстановить свою репутацию. Издание в одной из своих статей написало, что Депп регулярно избивал свою жену Эмбер Херд, основываясь на ее заявлениях.

Словосочетание “wife beater”, использованное газетой The Sun, привлекло к ухудшению его карьеры.

57-летний Джонни Депп судится с газетой, но ответчицей является 38-летняя Эмбер Херд, которая также присутствует на заседаниях. Актеру нужно доказать, что его жена оклеветала его. Если он докажет этот факт, то решение судьи относительно The Sun не будет иметь значения. Ведь тогда для всех станет очевидно, что актер не совершал того, в чем его обвиняет Эмбер Херд.

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В первый день заседаний в суде Джонни Депп, отвечая на вопросы адвокатов, очень подробно рассказал о своей жизни, пристрастиям к наркотикам и алкоголю, отношениях с женщинами и друзьями.

Также он рассказал, как познакомился с Эмбер Херд на пробах фильма Ромовый дневник.

По его словам, она проявляла невероятно дружеское отношение и огромный интерес к его персоне.

Также Депп сказал, что Эмбер вышла за него замуж, чтобы продвинуть свою карьеру и улучшить финансовое положение.

— Она постоянно повторяла, как восхищается моими фильмами. Позже, когда мы уже жили в браке, она призналась, что не видела ни одну из картин, в которых я снимался! Она охотилась на меня, и я оказался легкой добычей, — заявил актер.

Джонни Депп отметил, что Эмбер Херд имеет больную психику и является социопатом, страдает нарциссизмом и постоянно врет. Также он заявил, что к таким выводам он не пришел сам, поскольку, чтобы спасти брак пара посещала семейного психолога, который и дал такую оценку Херд.

— Я убежден, что она сознательно вошла в мою жизнь, чтобы забрать у меня все, что было ценного, а потом уничтожить то, что осталось, — заявил Джонни.

Депп на заседании суда утверждал, что Херд постоянно унижала его, издевалась как на словах, так и физически. Также она прибегала к рукоприкладству, била актера по лицу, швыряла в него бутылки от алкоголя. После одного такого случая ему отрезало часть пальца на руке.

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Также актер уверил, что на Эмбер он никогда не поднимал руку.

— Это просто невозможно! Для меня неприемлемо ударить женщину ни при каких обстоятельствах. Насилие по отношению к женщине недопустимо. Это важнейшая, центральная часть моего морального кодекса, — заявил Депп.

На суде Джонни Депп очень подробно описывал одну из сор со своей экс-женой, которая произошла в начале 2015 года. Тогда Эмбер Херд начала его оскорблять и называть трусливой бабой. Актер уверил, что тогда он не отвечал на унижения и попытался уйти, но Эмбер направилась за ним и ударила его по лицу и голове. После чего актер признался, что толкнул ее на кровать и заперся в туалете.

— Она утверждает, что однажды я устроил трехдневные издевательства над ней. Мучил и пытал ее. Это абсолютно лживые обвинения, которые придумало ее больное воображение. Это она отрезала мне часть пальца, а потом еще затушила сигарету о мою щеку, — заявил Джонни.

Как доказательство актер предоставил аудиозапись этой ссоры. Также оба подтвердили, что записывали свои разговоры. По словам Херд, записи делались для того, чтобы напомнить Джонни Деппу его слова, сказанные им в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Депп заявил, что все и всегда прекрасно помнит. Он даже отлично помнит, когда принял твердое решение развестись с Херд.

— Я терпел многое — оскорбления, унижения. Но однажды утром проснулся и обнаружил на нашем супружеском ложе фекалии! Думаю, что это сделала Эмбер. Но не могу утверждать наверняка. Возможно, это сделал кто-то из ее друзей, — заявил Депп.























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Еще в марте 2019 года Джонни Депп подал в суд на бывшую жену Эмбер Херд за клевету и требовал $50 млн. В иске утверждается, что обвинения против Деппа были придуманы с целью создать Херд положительный имидж и помочь ее карьере.

По мнению актера, колонка Херд о домашнем насилии в The Washington Post навредила его карьере. После публикации Деппа отстранили от съемок в новых сериях Пиратов Карибского моря. После чего представитель Херд заявил, что иск является очередной попыткой Джонни Деппа заставить экс-жену замолчать.

Пара официально развелась в 2017 году по соглашению, что Депп заплатит Херд $7 млн, из которых $200 тыс. Уже перечислены, остальную сумму актер частями должен отдать в начале ноября.

Фото: Daily Mail