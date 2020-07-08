8 июля в Украине отмечают День семьи — это праздник является одним из самых молодых в украинском календаре, поскольку появился только в 2012 году.

Построить счастливую семью задача не из легких, особенно когда супруги известные люди.

В украинском шоу-бизнесе есть много знаменитостей, которых объединила не только сцена, но и любовь — таковы супружеская пара Арсена Мирзояна и Антонины Матвиенко.

Одним из секретов построения счастливой семьи певец называет общее вхождения в быт.

— Стоит вдвоем входить в быт и не оставлять свою половинку наедине с этой стихией. Личное пространство также имеет значение и у каждого свои табу, без объяснений, как проявление уважения, — считает Арсен Мирзоян.

В частности певец отмечает, что любимому человеку следует уделять внимание и учитывать мелочи, иногда можно даже напомнить ей о Дне рождения подруги.

— Не забывать о комплиментах, например обсудить маникюр, а также дарить цветы, — отметил Мирзоян.

Певец говорит, что популярность никогда не мешает паре в личной жизни.

— Это является неотъемлемой частью нашей работы, где угодно и когда угодно. Это надо воспринимать так, будто ты всегда в прямом эфире, чтобы ты не делал. Это трудно, но другого выхода нет. Как я говорю: или молчи, либо не бойся бить тарелки, — отметил музыкант.

Известные люди часто живут в разных городах из-за гастролей, однако Арсен Мирзоян считает, что это иногда и к лучшему, потому что люди успевают соскучиться, а это делает отношения более крепкими.

Антонина Матвиенко вышла замуж за Арсена Мирзояна в марте 2018 года.

А недавно ко Дню Конституции Украины Владимир Зеленский отметил заслуги звезд украинского шоу-бизнеса, наградив государственными наградами Потапа, Ирина Билык, Машу Ефросинину, Тину Кароль и Арсена Мирзояна.