8 июля в Украине отмечают День семьи — это праздник является одним из самых молодых в украинском календаре, поскольку появился только в 2012 году.
Построить счастливую семью задача не из легких, особенно когда супруги известные люди.
В украинском шоу-бизнесе есть много знаменитостей, которых объединила не только сцена, но и любовь — таковы супружеская пара Арсена Мирзояна и Антонины Матвиенко.
Одним из секретов построения счастливой семьи певец называет общее вхождения в быт.
— Стоит вдвоем входить в быт и не оставлять свою половинку наедине с этой стихией. Личное пространство также имеет значение и у каждого свои табу, без объяснений, как проявление уважения, — считает Арсен Мирзоян.
В частности певец отмечает, что любимому человеку следует уделять внимание и учитывать мелочи, иногда можно даже напомнить ей о Дне рождения подруги.
— Не забывать о комплиментах, например обсудить маникюр, а также дарить цветы, — отметил Мирзоян.
Певец говорит, что популярность никогда не мешает паре в личной жизни.
— Это является неотъемлемой частью нашей работы, где угодно и когда угодно. Это надо воспринимать так, будто ты всегда в прямом эфире, чтобы ты не делал.
Это трудно, но другого выхода нет. Как я говорю: или молчи, либо не бойся бить тарелки, — отметил музыкант.
Известные люди часто живут в разных городах из-за гастролей, однако Арсен Мирзоян считает, что это иногда и к лучшему, потому что люди успевают соскучиться, а это делает отношения более крепкими.
Антонина Матвиенко вышла замуж за Арсена Мирзояна в марте 2018 года.
А недавно ко Дню Конституции Украины Владимир Зеленский отметил заслуги звезд украинского шоу-бизнеса, наградив государственными наградами Потапа, Ирина Билык, Машу Ефросинину, Тину Кароль и Арсена Мирзояна.