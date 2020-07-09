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Факты / Шоу-бізнес / Зірки

Актриса Найя Ривера исчезла после прогулки с ребенком на катере

В Калифорнии после прогулки с сыном на озере исчезла популярная актриса Найя Ривера.

В лодке на озере Пиру нашли ее четырехлетнего сына, но без матери.

Найя Ривера арендовала катер, через три часа люди увидели, что в лодке, которая дрейфует, находится один ребенок без взрослых, и он спит.

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Прибывшие на место спасатели увидели в лодке спасательный жилет. По предварительной версии, актриса пошла купаться, и утонула.

Naya Rivera, фото: Дримстайм

Также возле места происшествия была машина Риверы. В полиции сообщили, что сейчас идет расследование, и выясняются все детали.

Задействованы команда дайвингистов и воздушный поиск.

33-летняя Найя Ривера известна зрителям по сериалу Хор, где она сыграла роль черлидерши Сантаны Лопез. Она также снималась в рекламных роликах и шоу.

В 2011 году Найя Ривера возглавила список 100 самых сексуальных женщин по версии AfterEllen.com.

Также в 2015 году мужской журнал Men’s Health опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых сексуальных женщин. Тогда Найя Ривера заняла шестую позицию.

Источник: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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