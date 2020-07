Билли Айлиш хотели отправить к психологу из-за Бибера

Родители Билли Айлиш хотели отправить ее к психологу из-за певца Джастина Бибера.

Об этом рассказала мать Билли в подкасте me & dad radio, который ведет певица со своим отцом.

По ее словам, когда Билли слушала Бибера, после прослушивания песни и просмотра клипа As Long As You Love Me она плакала.

Мама Билли Айлиш Мэгги О’Коннел рассказала, что ей было больно смотреть на то, как страдает ее дочь, поэтому неоднократно задумывалась о том, чтобы отвести ее к психологу.

— Просто хочу отметить, что мы действительно подумывали отвезти тебя к психологу. Тебе было так больно из-за Джастина Бибера. Это было так горько, так много боли, — сказала мать певицы.

Однако Билли Айлиш называет эту историю неприятной и не хочет об этом вспоминать.

Недавно Билли Айлиш презентовала песню No Time To Die, которая стала заглавной композицией для нового фильма о приключениях Джеймса Бонда.

Также недавно певица представила свой короткометражный фильм Не моя ответственность, в котором она медленно раздевается и читает монолог.