Победительница шоу Холостяк-10 Даша Ульянова рассказала, что сейчас состоит в отношениях с 43-летним мужчиной. Они познакомились в компании.

Несмотря на разницу в возрасте в 20 лет, ее это совсем не смущает. Даша рассказала, что главное для нее – хорошее отношение к себе, и сейчас она его получает.

— Я хотела хорошего отношения — я его получаю. Я не чувствую разницу никакую. Я ему всегда говорю: Я так кайфую с тобой, потому что я не чувствую ни какую-то там ментальную разницу, финансовую, возрастную. Мы на равных, — сказала Даша.

По словам девушки, ее новому избраннику нравится ее популярность, и он получает от этого удовольствие.

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На вопрос, были ли чувства у холостяка Макса Михайлюка к ней, Даша ответила, что да. Но предположила, что они уже могли давно потеряться в женском внимании, которое сейчас его окружает.

Даша поделилась, что неоднократно звонила Максу, чтобы разобраться в отношениях, но каждый такой разговор постоянно заходил в тупик.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV победительница шоу Холостяк-10 Даша Ульянова рассказала, что не жалеет, что приняла участие в проекте. Также она добавила, что и в дальнейшем хотела бы связать свою жизнь с телевидением.

Источник: Олицкая