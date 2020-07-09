PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бізнес / ТВ

Кайфую в отношениях: Даша Ульянова рассказала о старшем на 20 лет избраннике

Победительница шоу Холостяк-10 Даша Ульянова рассказала, что сейчас состоит в отношениях с 43-летним мужчиной. Они познакомились в компании.

Несмотря на разницу в возрасте в 20 лет, ее это совсем не смущает. Даша рассказала, что главное для нее – хорошее отношение к себе, и сейчас она его получает.

— Я хотела хорошего отношения — я его получаю. Я не чувствую разницу никакую. Я ему всегда говорю: Я так кайфую с тобой, потому что я не чувствую ни какую-то там ментальную разницу, финансовую, возрастную. Мы на равных, — сказала Даша.

По словам девушки, ее новому избраннику нравится ее популярность, и он получает от этого удовольствие.

Читайте: Ксения Мишина стала главной героиней шоу Холостячка

На вопрос, были ли чувства у холостяка Макса Михайлюка к ней, Даша ответила, что да. Но предположила, что они уже могли давно потеряться в женском внимании, которое сейчас его окружает.

Даша поделилась, что неоднократно звонила Максу, чтобы разобраться в отношениях, но каждый такой разговор постоянно заходил в тупик.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV победительница шоу Холостяк-10 Даша Ульянова рассказала, что не жалеет, что приняла участие в проекте. Также она добавила, что и в дальнейшем хотела бы связать свою жизнь с телевидением.

Источник: Олицкая

Теги: ,
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх