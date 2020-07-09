Анджелина Джоли и Брэд Питт решили вопрос опеки над детьми

Экс-супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт вместе посещают сеансы семейной терапии.

Главной причиной остается больной развод и право на опеку над шестью детьми.

56-летний Брэд Питт и 45-летняя Анджелина Джоли встречались более 10 лет, а в браке были почти два года.

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Одном из изданий Анджелина Джоли призналась, что пошла на развод ради блага семьи.

— Некоторые журналисты воспользовались моей тишиной. Сейчас дети видят ложь о себе в СМИ, но я напоминаю им, что они у них должна быть своя правда и свой ум.

Кроме посещения терапии, примирению пары способствует их соседство. Дети, оставшиеся с Джоли, часто гостят у отца.

Напомним, у экс-супругов есть шестеро детей: Мэддокс (18 лет), Пакс (16 лет), Захара (15 лет), Шайло (14 лет), Нокс и Вивьен (12 лет).

Мэддокс, Пакс и Захара являются приемными детьми пары.

Джоли в кино

Актриса Анджелина Джоли 4 июня праздновала свой день рождения.

Она оставила яркий след в мировом кинематографе и остается иконой для миллионов девушек, которые считают ее внешность идеальной.

Факты ICTV публиковали подборку 5 лучших ролей Джоли в кино, где актриса сыграла главные роли.

В 2013 году Анджелина Джоли получила заветную актерскую награду — Оскар.

Источник: FOX News