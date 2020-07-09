Холостячка Ксения Мишина рассказала о мужчинах, сыне и Крыме

Впервые на телеканале СТБ выйдет шоу Холостячка, где не мужчина, а женщина будет выбирать себе вторую половинку.

Героиней в этом сезоне станет известная актриса Ксения Мишина, которая сыграла главную роль в популярном сериале Крепостная.

Уже осенью зрители увидят как с десяток мужчин будут бороться за сердце одной женщины, а пока предлагаем вам эксклюзивное интервью Ксении для Фактов ICTV.

— Какие черты характера в мужчине для вас принципиально важны?

Меня часто спрашивают, каким он должен быть и у меня тоже есть свои приоритеты в выборе мужа. Я вижу его ответственным, серьезным, ориентированным на семью.

Он должен понимать, что отношения — это большая работа двух людей, однако прежде нужно почувствовать, что нам комфортно вдвоем.

— Что во внешности мужчин вас привлекает?

От внешнего вида ничего не зависит. У меня нет конкретного типажа, который мне нравится. Я прислушиваюсь к себе, своим ощущениям и эмоциям. Просто важно почувствовать, что это действительно твой человек.

View this post on Instagram A post shared by Ксения Мишина (@misha.k.ua) on Oct 22, 2019 at 11:58am PDT



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Ксения говорит, что не терпит когда мужчины обманывают, позволяют себе унижать других людей физически или морально. Также актриса не любит трусливых мужчин, однако не ищет “киногероя”, а просто достойного мужа.

На вопрос, важный ли для нее финансовый достаток мужчины она отвечает, что это весомый фактор, поскольку мы живем в материальном мире.

— Но бывают разные периоды в жизни и мне важнее увидеть четкое стремление и перспективу в человеке независимо от сферы деятельности, — подчеркнула Мишина.

Известно, что у актрисы есть сын Платон. Мальчику исполнилось восемь лет и он уже давно привык к публичности мамы и даже знает о новом проекте в котором она будет главной героиней.

— О нюансах проекта я не рассказывала сыну, но в этом и нет необходимости, — говорит Ксения.

Выбирая мужа Ксения будет уделять особое внимание тому, как участники проекта общаются с ее сыном.

— Это очень важный момент, поскольку Платон — это часть меня. Я никогда не буду с человеком, который стал бы пренебрегать общением с моим сыном, — отметила Холостячка.

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Ксения Мишина родом из Крыма и там сейчас живут ее родители. По возможности актриса приезжает к родителям в гости. Говорит, что они с интересом отнеслись к ее решению стать Холостячкой, а вот друзья с восторгом ждут начала шоу.

Несмотря на плотные съемки в проекте, Ксения не ставит на паузу свою актерскую карьеру.

— Телеканал СТБ понимает специфику моей работы, поэтому мы сразу договорились, что я продолжу съемки в проектах, которые были запланированы заранее.

View this post on Instagram A post shared by Ксения Мишина (@misha.k.ua) on Dec 14, 2019 at 9:42am PST

На вопрос, почему Ксения решилась на этот проект, отвечает коротко:

— А почему бы нет? Я воспринимаю этот проект как часть своей жизни, своего пути.

Актриса рада, что имя Холостячки объявили заранее — это позволит мужчинам изучить биографию девушки и решить для себя могли бы или они быть вместе или нет.

— А если вы не найдете своего мужа на проекте, что дальше?

Дальше второй сезон — Холостячка-2 (улыбается).

Популярной актриса стала после главной роли в мелодраме Искушение. В 2019 году Мишина сыграла свою самую известную роль — главную антагонистку Лидию Шефер в телесериале Крепостная.

29 мая украинская актриса театра и кино Ксения Мишина стала главной героиней нового проекта Холостячка.

Фото: СТБ