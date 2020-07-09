Премия YUNA 2020 в этом году состоится в онлайн-формате, а собственно церемония награждения состоится в следующем году.
О переносе Национальной музыкальной премии YUNA организаторы сообщили 7 июля. Событие должно было состояться еще 24 марта 2020 года, затем ее переносили на май, позже на сентябрь, но в конце решили наградить участников во время 10 церемонии.
По результатам голосования жюри имеем таких победителей:
Открытие года:
- Jerry Heil
Лучший исполнитель:
- MONATIK
Лучшая исполнительница:
- NK
Лучшая поп-группа:
- Время и Стекло
Лучшая рок-группа:
- Антитела
Лучшая песня:
- Дим – Время и Стекло
Лучшая песня на другом языке
- LOVE IT Ритм – MONATIK
Лучшая песня для фильма:
- Пливе човен – DakhaBrakha (фильм Вулкан)
Лучший дуэт:
- Падло – alyona alyona та Alina Pash
Лучший видеоклип:
- LOVE IT Ритм – MONATIK
Лучший альбом:
- LOVE IT Ритм – MONATIK
- Пушка – alyona alyona
Другой формат:
- ЛУНА
Лучший электронный хит:
- Siren Song – MARUV
Лучший эстрадный хит:
- Любовница – Оля Полякова
Лучший хип-хоп хит:
- Падло – alyona alyona та Alina Pash
Лучшее концертное шоу:
- MONATIK – LOVE IT Ритм
Читайте: YUNA 2020 – список номинантов премии
Награждение YUNA 2021
Основатель музыкальной премии Захур Мохаммад и генеральный продюсер YUNA Павла Шилько решили, что церемония награждения таки состоится, но не в этом году.
Церемония YUNA 2020 пройдет в рамках десятой, юбилейной, церемонии YUNA 2021, которая продлится два дня — 30 и 31 марта 2021 года.