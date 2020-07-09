Премия YUNA 2020 в этом году состоится в онлайн-формате, а собственно церемония награждения состоится в следующем году.

О переносе Национальной музыкальной премии YUNA организаторы сообщили 7 июля. Событие должно было состояться еще 24 марта 2020 года, затем ее переносили на май, позже на сентябрь, но в конце решили наградить участников во время 10 церемонии.

По результатам голосования жюри имеем таких победителей:

Открытие года:

Jerry Heil

Лучший исполнитель:

MONATIK

Лучшая исполнительница:

NK

Лучшая поп-группа:

Время и Стекло

Лучшая рок-группа:

Антитела

Лучшая песня:

Дим – Время и Стекло

Лучшая песня на другом языке

LOVE IT Ритм – MONATIK

Лучшая песня для фильма:

Пливе човен – DakhaBrakha (фильм Вулкан)

Лучший дуэт:

Падло – alyona alyona та Alina Pash

Лучший видеоклип:

LOVE IT Ритм – MONATIK

Лучший альбом:

LOVE IT Ритм – MONATIK

Пушка – alyona alyona

Другой формат:

ЛУНА

Лучший электронный хит:

Siren Song – MARUV

Лучший эстрадный хит:

Любовница – Оля Полякова

Лучший хип-хоп хит:

Падло – alyona alyona та Alina Pash

Лучшее концертное шоу:

MONATIK – LOVE IT Ритм

Читайте: YUNA 2020 – список номинантов премии

Награждение YUNA 2021

Основатель музыкальной премии Захур Мохаммад и генеральный продюсер YUNA Павла Шилько решили, что церемония награждения таки состоится, но не в этом году.

Церемония YUNA 2020 пройдет в рамках десятой, юбилейной, церемонии YUNA 2021, которая продлится два дня — 30 и 31 марта 2021 года.