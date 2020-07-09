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Факты / Шоу-бізнес / Музыка

Стали известны победители премии YUNA 2020 — СПИСОК

Премия YUNA 2020 в этом году состоится в онлайн-формате, а собственно церемония награждения состоится в следующем году.

О переносе Национальной музыкальной премии YUNA организаторы сообщили 7 июля. Событие должно было состояться еще 24 марта 2020 года, затем ее переносили на май, позже на сентябрь, но в конце решили наградить участников во время 10 церемонии.

По результатам голосования жюри имеем таких победителей:

Открытие года:

  • Jerry Heil

Лучший исполнитель:

  • MONATIK

Лучшая исполнительница:

  • NK

Лучшая поп-группа:

  • Время и Стекло

Лучшая рок-группа:

  • Антитела

Лучшая песня:

  • Дим – Время и Стекло

Лучшая песня на другом языке

  • LOVE IT Ритм – MONATIK

Лучшая песня для фильма:

  • Пливе човен – DakhaBrakha (фильм Вулкан)

Лучший дуэт:

  • Падло – alyona alyona та Alina Pash

Лучший видеоклип:

  • LOVE IT Ритм – MONATIK

Лучший альбом:

  • LOVE IT Ритм – MONATIK
  • Пушка – alyona alyona

Другой формат:

  • ЛУНА

Лучший электронный хит:

  • Siren Song – MARUV

Лучший эстрадный хит:

  • Любовница – Оля Полякова

Лучший хип-хоп хит:

  • Падло – alyona alyona та Alina Pash

Лучшее концертное шоу:

  • MONATIK – LOVE IT Ритм

Читайте: YUNA 2020 – список номинантов премии

Награждение YUNA 2021

Основатель музыкальной премии Захур Мохаммад и генеральный продюсер YUNA Павла Шилько решили, что церемония награждения таки состоится, но не в этом году.

Церемония YUNA 2020 пройдет в рамках десятой, юбилейной, церемонии YUNA 2021, которая продлится два дня — 30 и 31 марта 2021 года.

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