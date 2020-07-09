Актриса Ная Ривера признана погибшей после прогулки по озеру на лодке со своим сыном.

Об этом сообщили в офисе шерифа округа Вентура, штат Калифорния.

Звезда американского сериала Glee (Хор) вместе со своим 4-летним сыном на плоскодонной лодке отплыла от берега: позже она прыгнула в воду, но обратно уже не вернулась.

Переглянути цей допис в Instagram just the two of us Допис, поширений Naya Rivera (@nayarivera) 7 Лип 2020 р. о 3:15 PDT

Несколько спасательноых отрядов активно исследуют дно озера Пиру, чтобы найти тело Найи Риверы.

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Multiple teams of professional search & rescue personnel are actively searching Lake Piru for clues to the location of Naya Rivera. With over 80 people involved in the search right now, we are using helicopters, boats, ATV vehicles, and ground personnel to try and locate her. pic.twitter.com/o2bN5sQFms — Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020

— Сейчас в поисках задействовано более 80 человек: мы используем вертолеты, катера, наземный транспорт и спасателей, чтобы попробовать ее найти, — говорится в сообщении офиса шерифа.

Озеро Пиру, где и нашли испуганного мальчика, находится на северо-запад от Лос-Анжелеса.

Актриса Найя Ривера исчезла после того, как вместе с сыном арендовала катер для прогулки по озеру.

Уже через несколько часов люди с берега увидели, что в дрейфующей лодке посреди озера находится ребенок: мальчик не дождался маму и уснул.

Также возле места происшествия была машина Риверы. Полиция начала расследование, все детали выясняются.

Источник: TMZ