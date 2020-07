Актриса Ная Ривера признана погибшей после прогулки по озеру на лодке со своим сыном.

Об этом сообщили в офисе шерифа округа Вентура, штат Калифорния.

Звезда американского сериала Glee (Хор) вместе со своим 4-летним сыном на плоскодонной лодке отплыла от берега: позже она прыгнула в воду, но обратно уже не вернулась.

Несколько спасательноых отрядов активно исследуют дно озера Пиру, чтобы найти тело Найи Риверы.

Читайте: Актер Ник Кордеро умер от осложнений после Covid-19

Multiple teams of professional search & rescue personnel are actively searching Lake Piru for clues to the location of Naya Rivera. With over 80 people involved in the search right now, we are using helicopters, boats, ATV vehicles, and ground personnel to try and locate her. pic.twitter.com/o2bN5sQFms

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020