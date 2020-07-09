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Факты / Шоу-бізнес / Кино

Тело до сих пор не нашли: актрису Наю Риверу признали погибшей

Актриса Ная Ривера признана погибшей после прогулки по озеру на лодке со своим сыном.

Об этом сообщили в офисе шерифа округа Вентура, штат Калифорния.

Звезда американского сериала Glee (Хор) вместе со своим 4-летним сыном на плоскодонной лодке отплыла от берега: позже она прыгнула в воду, но обратно уже не вернулась.

 

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just the two of us

Допис, поширений Naya Rivera (@nayarivera)

Несколько спасательноых отрядов активно исследуют дно озера Пиру, чтобы найти тело Найи Риверы.

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— Сейчас в поисках задействовано более 80 человек: мы используем вертолеты, катера, наземный транспорт и спасателей, чтобы попробовать ее найти, — говорится в сообщении офиса шерифа.

Озеро Пиру, где и нашли испуганного мальчика, находится на северо-запад от Лос-Анжелеса.

Актриса Найя Ривера исчезла после того, как вместе с сыном арендовала катер для прогулки по озеру.

Уже через несколько часов люди с берега увидели, что в дрейфующей лодке посреди озера находится ребенок: мальчик не дождался маму и уснул.

Также возле места происшествия была машина Риверы. Полиция начала расследование, все детали выясняются.

Источник: TMZ

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