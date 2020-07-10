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Факты / Шоу-бізнес

Без пластики и патологий: врачи оценили бюст украинки Милы Кузнецовой

Перед церемонией Самая большая женская натуральная грудь врачи осмотрели бюст полтавчанки Милы Кузнецовой и подтвердили его натуральность.

По словам маммолога Константина Бабенко, никаких признаков хирургических вмешательств или наличия имплантов не обнаружено.

— Все натурально, патологий молочных желез не выявлено, размеры натуральные.

Украинка Мила Кузнецова с 13-м размером груди - фото

Жительнице Полтавы Мили Кузнецовой 33 года, и кроме пышной груди, ей есть чем похвастаться: у женщины два высших образования и две работы.

По ее словам, она очень волновалась перед вручением желаемого титула.

Украинка Мила Кузнецова с 13-м размером груди - фото

— Весной меня приглашали на конкурс красоты в Рим. К сожалению, из-за пандемии его пришлось отменить, — поделилась победительница.

Кроме конкурсов, Мила мечтает об участии в турнире ММА и путешествие в Таиланд.

 

Церемония Самая большая женская натуральная грудь состоялась в четверг, 9 июля, в Киеве.

Мила Кузнецова завоевала первое место с обхватом груди 135 см 5 мм.

Фото: mila_kuznetsova10

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