Андрей Трушковский написал заявление на полицейского: подробности конфликта

Популярный украинский блоггер Андрей Трушковский вместе со своей женой Сабиной недавно попали в неприятную историю, которая тянется уже неделю.

Все началось с того что пара вместе ехала на кабриолете и решила сделать несколько фото. Однако Андрей случайно заметил другого водителя, который нарушал правила дорожного движения.

Водитель серого Infiniti ехал в полосе общественного движения, мужчина начал снимать видео, а когда увидел, что нарушителя таки настигает полиция, просто не сдержал эмоций.

Видео Андрей транслировал в соцсети. Признается: обрадовался как ребенок, потому что подумал — нахал на элитном авто таки получит штраф.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Андрей Трушковский (@trushkovskiy) 4 Лип 2020 р. о 4:56 PDT

Супруги поехали дальше, но буквально через несколько минут тот же водитель-нарушитель догнал их и брызнул газовым баллончиком в лицо.

— Единственное что я ему сказал — не тыкай мне. Я ненавижу фамильярность, я ненавижу предвзятость. Молодой человек сразу же достает газовый баллончик с маркером и полностью выливает его в меня и в мою жену, — рассказывает Андрей Трушковский.

Блогер успел закрыть правый глаз, а вот левый залило максимально сильно — не видел на него около шести часов.

Все происходило во время движения на оживленном перекрестке. У супругов кабриолет, поэтому промахнуться было невозможно. Едкая жидкость попала в глаза жене, и она едва не потеряла контроль над рулем.

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После этого водитель Infiniti пытался скрыться с места происшествия, однако попал в пробку, поэтому Трушковский догнал его, чтобы разобраться.

— Выходит из автомобиля, достает пистолет говорит: Я полицейский. А в этот момент у меня включена камера и я понимаю, ну слава Богу! На моих видео видно, что мужчина достал пистолет, он возведен, он не на предохранителе, что является грубым нарушением ношения оружия. Пистолет с магазином, а баллончик — у него в руках, — рассказывает дальше блогер.

Оба участника конфликта вызвали полицию. Андрей говорит, что полицейский сначала даже пытался скрыть оружие от коллег. Впрочем план провалился, ведь блогер все снимал на видео.

— Когда он следователям отдавал пистолет, были явные вмешательства в механизм пистолета, снятая рамка, скорее всего он повредил механизм, чтобы потом списать на то, что это муляж.

Вооруженным провоохранителем оказался 28-ми летний старший оперуполномоченный Главного управления полиции Киева — Александр Быстров.

Кстати, элитное авто Infiniti не указано в декларации полицейского.

В полиции действия своего коллеги, который ухватился за пистолет, комментировать отказываются.

На каком этапе дело сейчас

В этом конфликте пытаются разобраться следователи ГБР, пострадавший блогер уже написал заявление.

По словам супруги Андрея Сабины, по факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

— У меня с Андреем есть статус пострадавших, сделанные экспертизы медицинского характера, все показания предоставлены, — отметила она.

Она также добавила, что номер авто водителя-нарушителя отсутствует в государственном реестре номерных знаков.

Более того, документов на оружие у него не было, а газовый баллончик он не предоставил.

Пьяный полицейский в Одессе

Нарушение правил дорожного движения среди представителей полиции — не новость.

В Одессе нетрезвый полицейский совершил наезд на двух пешеходов и сбил шлагбаум. В то время он не был на службе.

Травмированных 49-летнего мужчину и 47-летнюю женщину госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.