Андрей Трушковский написал заявление на полицейского: подробности конфликта

Популярный украинский блоггер Андрей Трушковский вместе со своей женой Сабиной недавно попали в неприятную историю, которая тянется уже неделю.
Все началось с того что пара вместе ехала на кабриолете и решила сделать несколько фото. Однако Андрей случайно заметил другого водителя, который нарушал правила дорожного движения.
Водитель серого Infiniti ехал в полосе общественного движения, мужчина начал снимать видео, а когда увидел, что нарушителя таки настигает полиция, просто не сдержал эмоций.
Видео Андрей транслировал в соцсети. Признается: обрадовался как ребенок, потому что подумал — нахал на элитном авто таки получит штраф.
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Супруги поехали дальше, но буквально через несколько минут тот же водитель-нарушитель догнал их и брызнул газовым баллончиком в лицо.
— Единственное что я ему сказал — не тыкай мне. Я ненавижу фамильярность, я ненавижу предвзятость. Молодой человек сразу же достает газовый баллончик с маркером и полностью выливает его в меня и в мою жену, — рассказывает Андрей Трушковский.
Блогер успел закрыть правый глаз, а вот левый залило максимально сильно — не видел на него около шести часов.
Все происходило во время движения на оживленном перекрестке. У супругов кабриолет, поэтому промахнуться было невозможно. Едкая жидкость попала в глаза жене, и она едва не потеряла контроль над рулем.
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После этого водитель Infiniti пытался скрыться с места происшествия, однако попал в пробку, поэтому Трушковский догнал его, чтобы разобраться.
— Выходит из автомобиля, достает пистолет говорит: Я полицейский. А в этот момент у меня включена камера и я понимаю, ну слава Богу!
На моих видео видно, что мужчина достал пистолет, он возведен, он не на предохранителе, что является грубым нарушением ношения оружия. Пистолет с магазином, а баллончик — у него в руках, — рассказывает дальше блогер.
Оба участника конфликта вызвали полицию. Андрей говорит, что полицейский сначала даже пытался скрыть оружие от коллег. Впрочем план провалился, ведь блогер все снимал на видео.
— Когда он следователям отдавал пистолет, были явные вмешательства в механизм пистолета, снятая рамка, скорее всего он повредил механизм, чтобы потом списать на то, что это муляж.
Вооруженным провоохранителем оказался 28-ми летний старший оперуполномоченный Главного управления полиции Киева — Александр Быстров.
Кстати, элитное авто Infiniti не указано в декларации полицейского.
В полиции действия своего коллеги, который ухватился за пистолет, комментировать отказываются.
На каком этапе дело сейчас
В этом конфликте пытаются разобраться следователи ГБР, пострадавший блогер уже написал заявление.
По словам супруги Андрея Сабины, по факту хулиганства возбуждено уголовное дело.
— У меня с Андреем есть статус пострадавших, сделанные экспертизы медицинского характера, все показания предоставлены, — отметила она.
Она также добавила, что номер авто водителя-нарушителя отсутствует в государственном реестре номерных знаков.
Более того, документов на оружие у него не было, а газовый баллончик он не предоставил.
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Привет, друзья! ⠀ Что будет с вами, если ваш оппонент полицейский? — Правильно! Возможно НИ-ЧЕ-ГО! ⠀ В субботу средь бело дня, в самом центре Киева, мы с Андреем @trushkovskiy подверглись нападению со стороны неизвестного мужчины, видимо он решил, что имеет право безнаказанно применять газовый баллончик “sabre red blue face”, который запрещен рядом международных нормативно-правовых актов для применения к людям, так как троекратно превышает вместимость определенного газа. А после неудачной попытки скрыться с места происшествия, был остановлен Андреем и другими очевидцами, для выяснения обстоятельств. ⠀ Но наш неизвестный супермен, решил идти до конца, выбежал из машины с тем самым баллончиком и оружием в руках, которое направил на Андрея, при этом не забыв обозначить, что он полицейский, видимо решил, что это #словопароль, заметив перед собой Андрея с камерой в руках — быстро спрятал оружие в машину. ⠀ Дальше пошли разборки, выяснения, скорая, много полиции, звонки мамам, друзьям-полковникам — вся история в деталях в ВИДЕО выше. ⠀ сейчас о ФАКТАХ: ▪️запущено уголовное производство ч. 4 ст 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), у меня с Андреем есть статус потерпевших, сделаны экспертизы медицинского характера, все показания даны. ⠀ ▪️Быстров Александр Владимирович, старший оперуполномоченный главного управления национальной полиции Украины, 1992 года (по информации из открытых источников), авто «Инфинити» КА1000АА отсутствуют в реестре государственных номерных знаком: ⠀ ✔️НАРУШИЛ ПДД, не был наказан; ✔️ДОКУМЕНТОВ НА ОРУЖИЕ с собой не было; ✔️от вышеупомянутого баллончика ИЗБАВИЛСЯ (или просто не предоставил); ✔️применял ко мне физическую силу; ✔️пытался скрыться с места происшествия, ✔️предварительно испортив мое имущество, залив белый салон новой машины. ⠀ Каждый из вас мог бы оказаться на нашем месте, когда человек, который обязан нас защищать — нападает, и делает это с применением запрещённых средств. ⠀ НАШЕ ОРУЖИЕ — это ПУБЛИЧНОСТЬ, НАША ЗАЩИТА — это ВЫ! ⠀ Евгений Пронин @pronin_law_you, представляет наши интересы. ⠀ ????Друзья, если вы владеете какой-либо информацией, свяжитесь с нами. ⠀ СПАСИБО ЗА РЕПОСТЫ И ПОДДЕРЖКУ!
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