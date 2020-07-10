Популярная певица Настя Каменских|NK своими хитами покорила не только Украину, но и весь мир, в частности Латинскую Америку.

В комментарии Фактам ICTV NK рассказала о своих самых любимых латиноамериканских треках, которые поселились в ее плейлисте.

— Музыка всегда дарит мне вдохновение и она способна менять настроение в зависимости от жанра — расслаблять или бодрить, настраивать на романтическую волну или заряжать энергией на новые свершения. И поэтому в моем плейлисте очень много классных треков на все случаи жизни: энергичные для спорта и танцев; для легкого настроения, когда, например, я еду в машине, готовлю или убираюсь дома; расслабляющие, нежные, чаще всего о любви — такую музыку я слушаю для души и когда хочу расслабиться, — рассказывает Анастасия.

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Также она добавила, что особенная связь у нее с Латинской Америкой, где у многих ее песни уже на повторе.

— Я всегда чувствовала особую связь с Латинской Америкой. Мне близка эта культура, колорит и, конечно, зажигательные музыкальные ритмы! Совсем скоро состоится премьера моего первого испаноязычного альбома, в котором я смогу передать всю мою любовь к латиноамериканской культуре и музыке. Поэтому сегодня делюсь с вами топ-10 горячих латиноамериканских песен из моего плейлиста, — отметила NK.

Топ-10 самых зажигательных латиноамериканских песен от Насти Каменских

Aya Nakamura (feat. Maluma) — Djadja

— Несколько недель назад я услышала новый ремикс на эту нашумевшую песню Aya Nakamurа. И, если честно, этот вариант мне нравится даже больше оригинала. Ведь теперь в нем звучит голос моего любимчика Maluma! Его песни я слушала еще до нашей с ним встречи в Киеве, где мы пели на одной сцене. А после того, как пообщалась с ним лично и узнала, какой он харизматичный и классный, полюбила его творчество еще больше! Так что его ремикс на Djaja — мой новый музыкальный фаворит, — отмечает Настя Каменских.

Shawn Mendes и Camila Cabello — Señorita

— Эта песня вышла уже больше года назад, и столько же я ее слушаю. И до сих пор наслаждаюсь ею как в первый раз. Она невероятно чувственная и романтичная. А если вы еще не видели клип — посмотрите прямо сейчас! В нем столько любви и страсти! Очень нравится это современное танцевальное воплощение мотивов Дальнего Востока. Эта песня меня прямо-таки гипнотизирует, и под нее я всегда танцую, — рассказывает певица.

К слову, возможно секрет магнетизма песни заключается в романтических отношениях Shawn Mendes и Camila Cabello, ведь они не раз давали понять, что являются парой.

Black Eyed Peas, Ozuna, J. Rey Soul — MAMACITA

— Этот клип и песня ассоциируются с солнечной Калифорнией. Очень люблю тренироваться под этот трек, а клип пересматриванию уже, наверное, в сотый раз за месяц. B каждый раз восхищаюсь местом съемки, декорациями, костюмами и вообще всем, что там происходит. У меня еще особая любовь ко всему, что делает Ozuna. Мы с ним виделись на Latin Grammy и я почувствовала, что от этого парня исходит нереальная энергетика. В его голосе есть какие-то magic vibes, которые одновременно и бодрят, и расслабляют тебя изнутри, — поделилась NK.

ROSALÍA и Travis Scott — TKN

— Горячие латинские ритмы, под которые я очень люблю заниматься спортом. Или просто включать для настроения дома или в машине, — подчеркнула Каменских.

Gente de Zona и Becky G — Muchacha

— Очень нравится припев — он вроде и простой, но, в то же время, безумно цепляет, его невозможно выкинуть из головы! — NK.

Sofia Reyes — 1, 2, 3 (feat. Jason Derulo и De La Ghetto)

— Нравится все, что делает De La Ghetto! Он очень талантливый артист и классный человек. Я убедилась в этом, когда мы работали с ним над ремиксом на мою песню Peligroso. Люблю рэп в его исполнении. Но эта песня классная не только из-за De La Ghetto. Ее ритмы невероятно зажигательны — слушаешь и хочется ворваться на какую-то летнюю пляжную вечеринку, — рассказала Настя Каменских.

David Guetta, Bebe Rexha и J Balvin — Say My Name

— Песня такая заряжающая, ритмичная. Люблю слушать ее когда еду на какое-то мероприятие или вечеринку. Классное настроение обеспечено! – рекомендует артистка.

Cuando Te Bese — Becky G и Paulo Londra

— В латиноамериканских странах о любви поют всегда так чувственно и страстно. Эта песня тому доказательство. Кажется, что ее мелодия растекается по телу приятным теплом. Она о любви, что вспыхивает мгновенно, и которой никак нельзя противиться! – отмечает Каменских.

Shakira (feat. Maluma) — Chantaje

— Несколько лет тому, два моих музыкальных любимчика создали эту песню — и с тех пор я слушаю ее почти каждый день. И уже с первой ее ноты невозможно удержаться, чтобы не начать танцевать или как минимум покачивать бедрами! – рассказала Анастасия.

Jennifer Lopez — El Anillo

— Замыкает эту горячую десятку еще одна моя любимица. Женщина, которой я восхищаюсь, и которая удивляет с каждой новой песней все больше и больше! Я не помню, когда еще так танцевала, как у нее на концерте в Лас-Вегасе. Как и сама J Lo, песня El Anillo страстная и энергичная, что прямо-таки заводит с первых нот! – подытожила NK.

Настя Каменских|NK — Воспоминания

Настя Каменских презентовала романтический клип на песню Воспоминания. Видео было снято во дворе дома артистки.

Кроме того, ролик, переполнен архивными, романтическими кадрами Насти Каменских и ее мужа Потапа.

Клип на песню Воспоминания — читайте на Фактах ICTV.