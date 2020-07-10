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Факты / Шоу-бізнес / Музыка

Last Dance: Время и Стекло выпустили прощальную песню

Группа Время и Стекло, которая недавно сообщила о завершении творчества, выпустила прощальный трек Last Dance. Надя Дорофеева и Позитив сняли клип в стиле 90-х.

В клипе Надя Дорофеева предстала в ярком, эпатажном образе, который дополнила новой стрижкой и кожаным корсетом.

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Песню Last Dance группа Время и Стекло исполнит на концертах во время прощального тура, который запланирован после карантина.

— Мы не планируем уходить в вечный прощальный тур, просто карантин диктует свои правила и меняет планы – из-за пандемии перенеслись даты концертов прощального тура, но мы приедем во все запланированные концертные залы, — написали участники группы под клипом.

О своем уходе со сцены группа Время и Стекло сообщила в марте. Надя Дорофеева и Позитив записали совместное видеообращение, в котором и сделали заявление.

Тогда группа заявила, что свой финальный концерт даст 11 сентября 2020 года в Киеве, во Дворце Украина.

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