Российский артист Артур Пирожков представил публике новый клип к песне Перетанцуй меня.

Трек певец презентовал в июне, назвав ее манифестом настоящих тусовщиков.

В ролике Пирожков и его соседи прощаются с пандемией коронавируса массовым танцем. Они скидывают маски и повторяют движения за артистом.

Читайте: О2: Арбенина представила новый альбом группы Ночные снайперы

Сначала Пирожков танцует в полутемной комнате в виртуальной компании других людей, а затем выпрыгивает из окна. Уже на улице он продолжает танцевать один, а затем к нему начинают присоединяться прохожие.

Режиссером клипа выступил Сергей Грей.

Время и Стекло — Last Dance

Группа Время и Стекло, которая недавно сообщила о завершении творчества, выпустила прощальный трек Last Dance. Надя Дорофеева и Позитив сняли клип в стиле 90-х.

В клипе Надя Дорофеева предстала в ярком, эпатажном образе, который дополнила новой стрижкой и кожаным корсетом.