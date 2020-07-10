Британская группа Massive Attack выпустила аудиовизуальный мини-альбом Eutopia, куда вошли три трека.

В записи альбома приняли участие автор Парижских климатических соглашений ООН Кристиан Фигерес, разработчик принципа безусловного базового дохода Гай Стэндинг и профессор Габриель Цукман, выступающий за введение налога на богатство в США.

— Локдаун раскрыл лучшие аспекты и худшие недостатки человечества. Этот период неопределенности и тревоги заставил нас задуматься над очевидной необходимостью изменить разрушительные системы, в которых мы живем.

Мы создали звуковой и визуальный диалог по этим глобальным, структурным вопросам, принимающим форму проблем климата, взимания налогов и безусловного базового дохода, — заявили Massive Attack.