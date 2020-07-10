Британская группа Massive Attack выпустила аудиовизуальный мини-альбом Eutopia, куда вошли три трека.
В записи альбома приняли участие автор Парижских климатических соглашений ООН Кристиан Фигерес, разработчик принципа безусловного базового дохода Гай Стэндинг и профессор Габриель Цукман, выступающий за введение налога на богатство в США.
— Локдаун раскрыл лучшие аспекты и худшие недостатки человечества. Этот период неопределенности и тревоги заставил нас задуматься над очевидной необходимостью изменить разрушительные системы, в которых мы живем.
Мы создали звуковой и визуальный диалог по этим глобальным, структурным вопросам, принимающим форму проблем климата, взимания налогов и безусловного базового дохода, — заявили Massive Attack.
Также над мини-альбомом работали музыканты из Young Fathers и Algiers, а еще американский писатель Сол Уильямс.
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26 июля 2018 года Massive Attack выступили на фестивале UPark Festival. Украинский певец Святослав Вакарчук назвал выступление британцев лучшим концертом за всю его жизнь.