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Факты / Шоу-бізнес / Музыка

Massive Attack выпустили мини-альбом Eutopia о переосмыслении жизни

Британская группа Massive Attack выпустила аудиовизуальный мини-альбом Eutopia, куда вошли три трека.

В записи альбома приняли участие автор Парижских климатических соглашений ООН Кристиан Фигерес, разработчик принципа безусловного базового дохода Гай Стэндинг и профессор Габриель Цукман, выступающий за введение налога на богатство в США.

— Локдаун раскрыл лучшие аспекты и худшие недостатки человечества. Этот период неопределенности и тревоги заставил нас задуматься над очевидной необходимостью изменить разрушительные системы, в которых мы живем.

Мы создали звуковой и визуальный диалог по этим глобальным, структурным вопросам, принимающим форму проблем климата, взимания налогов и безусловного базового дохода, — заявили Massive Attack.

Также над мини-альбомом работали музыканты из Young Fathers и Algiers, а еще американский писатель Сол Уильямс.

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26 июля 2018 года Massive Attack выступили на фестивале UPark Festival. Украинский певец Святослав Вакарчук назвал выступление британцев лучшим концертом за всю его жизнь.

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