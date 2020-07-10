Известный украинский телеведущий, ведущий проекта Холостяк на телеканале СТБ Григорий Решетник третий раз станет отцом.

Об этом он написал в своем Instagram.

— Нас не остановить! — подписал пост телеведущий и прикрепил фото жены с детьми.

Однако еще остается главная интрига — кто же родится у пары, ведь у Григория и Кристины уже есть два сына — Дмитрий и Иван.

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Эта тайна раскроется на следующей неделе после УЗИ, а рождение ребенка ждут зимой.

Супруги рассказали, что некоторое время скрывало эту весть от детей, но они очень обрадовались, когда узнали.

И Дима, и Ваня уже полюбили будущего братика или сестричку. Мальчики даже помогали прикрывать живот на фото.

Недавно Григорий Решетник рассказал, как проходит кастинг шоу Холостячка, которое пойдет на телеканале СТБ.