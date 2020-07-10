Известная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками откровенным фото, на котором предстала в черном бюстгальтере и бандане.

На опубликованных в Instagram кадрах певица позирует в черной длинной юбке и бюстгальтере, образ ее дополняют лаковые босоножки на шпильке.

Читайте: Женились задолго до свадьбы: сколько Настя Каменских и Потап скрывали свой брак

Поклонники певицы с восторгом отреагировали на новые снимки:

Вау! Невероятная красота!; Какая нежная; Самая красивая; Такая солнечная.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 9 Июл 2020 в 11:31 PDT

В последнее время Тина Кароль регулярно радует своих подписчиков новыми фото. Недавно певица удивила публику откровенным нарядом на финале нацотбора на Евровидение.

Главным украшением является пышный бюст певицы, который она часто демонстрирует в платьях с глубоким декольте.

7 июля президент Украины Владимир Зеленский наградил Тину Кароль орденом княгини Ольги III степени.

Этой наградой удостаивают женщин за выдающиеся заслуги в различных сферах общественной деятельности, включая культуру и благотворительность.