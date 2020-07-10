Певица и блогер Ольга Бузова прокомментировала свое якобы похищения, сопроводив свою речь обвинениями в адрес СМИ.
Она раскритиковала СМИ, которые заявили о ее похищении. Она рассказала, что всю ночь работала и затем легла спать.
Проснувшись, увидела множество сообщений от родственников и друзей.
— Вы вообще думаете о последствиях? Что есть те, кто переживает? – заявила Бузова.
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Также она не стала раскрывать деталей, а лишь отметила, что пережила стресс, а все остальное расскажет в понедельник.
— Я все еще не могу отойти от стресса, который я пережила ночью. Мне пока тяжело об этом говорить. Что случилось, я расскажу в понедельник, — отметила Ольга Бузова.
“Похищение” Бузовой
В соцсетях распространили видео, где неизвестные якобы похищают Ольгу Бузову.
В ролике видео, что певица идет в компании приятеля. Затем парню неправдоподобно достается от “похитителей” в черном, самой же Бузовой надевают на голову пакет и увозят в багажнике черного авто.
Пользователи сети возмутились, что это новый пранк от блогеров.