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Факты / Шоу-бізнес / Зірки

Амбассадор уныния: Вилл Смитт после разговора с женой стал мемом

Жена Уилла Смита Джада призналась в измене в эфире ток-шоу Red Table Talk, ведущей которого она сама и является.

Джада решила публично ответить на заявление певца Августа Алсины, который 30 июня рассказал, что несколько лет назад у них был роман.

Более того, исполнитель заявил, что сам Уилл Смит был в курсе этих отношений и не был против их.

Однако представители обоих актеров назвали это высказывание неправдивым.

Но уже 2 июля Джажа позвала к себе за круглый стол мужа Уилла Смитта и призналась, что четыре года назад действительно была в отношениях с Августом, но именно тогда, когда они с мужем решили сделать паузу в отношениях.


На протяжении ролика Уилл Смитт реагировал на слова жены разными шутками, кивками и улыбками. В итоге пара пришла к выводу, что сейчас в их отношениях все хорошо.

Однако пользователи соцсетей уверены, что на самом деле актеру было очень больно, и он едва сдерживал слезы.

В связи с этим появилось очень много как разных мемов, так и постов в поддержку актера. Вот несколько из них: 

  • Уилл Смитт после разговора с женой стал популярен в соцсетях
  • Уилл Смитт после разговора с женой стал популярен в соцсетях
  • Уилл Смитт после разговора с женой стал популярен в соцсетях
  • Уилл Смитт после разговора с женой стал популярен в соцсетях
  • Уилл Смитт после разговора с женой стал популярен в соцсетях
  • Уилл Смитт после разговора с женой стал популярен в соцсетях
  • Уилл Смитт после разговора с женой стал популярен в соцсетях
  • Уилл Смитт после разговора с женой стал популярен в соцсетях
  • Уилл Смитт после разговора с женой стал популярен в соцсетях
  • Уилл Смитт после разговора с женой стал популярен в соцсетях
  • Уилл Смитт после разговора с женой стал популярен в соцсетях
  • Уилл Смитт после разговора с женой стал популярен в соцсетях
  • Уилл Смитт после разговора с женой стал популярен в соцсетях
  • Уилл Смитт после разговора с женой стал популярен в соцсетях
  • Уилл Смитт после разговора с женой стал популярен в соцсетях
  • Уилл Смитт после разговора с женой стал популярен в соцсетях
  • Уилл Смитт после разговора с женой стал популярен в соцсетях
  • Уилл Смитт после разговора с женой стал популярен в соцсетях
Амбассадор уныния: Вилл Смитт после разговора с женой стал мемом / 9 фотографий

Уилл Смитт — американский актер, которого дважды номинировали на Оскар — за роль в фильмах Али и В погоне за счастьем. Также его пять раз выдвигали на премию Золотой глобус.

Одна из самых известных ролей — агент в фильме Люды в черном. Также большая популярность пришла и после фильма Я легенда. 

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