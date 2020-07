Уилл Смитт после разговора с женой стал популярен в соцсетях

Жена Уилла Смита Джада призналась в измене в эфире ток-шоу Red Table Talk, ведущей которого она сама и является.

Джада решила публично ответить на заявление певца Августа Алсины, который 30 июня рассказал, что несколько лет назад у них был роман.

Более того, исполнитель заявил, что сам Уилл Смит был в курсе этих отношений и не был против их.

Однако представители обоих актеров назвали это высказывание неправдивым.

Но уже 2 июля Джажа позвала к себе за круглый стол мужа Уилла Смитта и призналась, что четыре года назад действительно была в отношениях с Августом, но именно тогда, когда они с мужем решили сделать паузу в отношениях.

На протяжении ролика Уилл Смитт реагировал на слова жены разными шутками, кивками и улыбками. В итоге пара пришла к выводу, чт

Однако пользователи соцсетей уверены, что на самом деле актеру было очень больно, и он едва сдерживал слезы.

I’ve seen Will Smith cry in too many movies to pretend like he wasn’t on the verge of tears during #RedTableTalk. Jada seemed at peace, but Will is going through it! ???? pic.twitter.com/sLPGSMQ7sv

— Da Kid Gowie (@DaKidGowie) July 10, 2020