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Внук Элвиса Пресли совершил самоубийство

В США внук короля рок-н-ролла Элвиса Пресли Бенджамин Кио совершил самоубийство.

Кио сын Лизы Мари Пресли. Ему было 27 лет.

— Она полностью убита горем, безутешна и опустошена, но пытается оставаться сильной для своих 11-летних близнецов и своей старшей дочери Райли. Она обожала этого мальчика. Он был любовью всей ее жизни, — рассказал менеджер Лизы Мари.

Бенджамин Кио

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Причиной смерти стало огнестрельное ранение.

Тело Кио было найдено в доме в Калабасасе в Калифорнии.

Что известно о Бенджамине Кио

Бенджамин был музыкантом и в 2009 году ему удалось заключить контракт на сумму $5 млн. Также он снялся в нескольких фильмах.

Больше о нем нет публичной информации. У нет аккаунтов в социальных сетях.

Один из последних случаев, когда его видели с семьей, было во время 40-летней годовщины смерти Элвиса Пресли в 2017 году в Грейсленде.

Фото: lisampresley

Источник: TMZ

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