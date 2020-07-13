В Лондоне продолжаются слушания по делу Джонни Деппа. Голливудский актер подал в суд на британскую газету The Sun, которая опубликовала ряд статей о разводе Деппа с Эмбер Херд. В них говорилось, что 57-летний актер избивал и морально издевался над Херд.

Однако Джонни Депп все отрицает и заявляет, что это он был жертвой в этом браке. А из-за публикаций The Sun репутация была запятнана, карьера испорчена, а он оказался на грани финансового краха.

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Так, в этом деле Депп выступает истцом, The Sun – ответчиком, а Эмбер Херд – свидетелем.

Кроме того, по делу свидетелями проходит целый ряд голливудских знаменитостей, в частности актриса Вайнона Райдер. Он будет давать показания по видеосвязи 15 июля, однако уже дала комментарий, по которому можно сказать, что она на стороне Деппа.

Напомним, Райдер и Депп были в отношениях на протяжении четырех лет.

— Я была совершенно шокирована, растеряна и расстроена, когда услышала обвинения, выдвинутые против него. Утверждение, что он является невероятно жестоким человеком, совершенно противоречит тому Джонни, которого я знала и любила. Эти обвинения не укладываются у меня в голове, — заявила Вайнона.

Кроме того, в суде поднималась тема наркозависимости и алкоголизма Джонни Деппа. Актер не отрицал, что принимал наркотические вещества, более того делился ими с друзьями и даже давал покурить марихуану своей 13-летней дочери. Однако, по его словам, это никак не влияло на его поведение и тем более речь не идет о приступах агрессии.

Также во время слушать обнародовали аудиозапись, на которой Депп кричит, чтобы Херд порезать его.

— Мой чертов нож! Порежь меня! Ты хочешь порезать меня? Порежь меня. Если нет, я сам это сделаю! — кричит Депп.

В суде Депп подтвердил, что это его голос и он действительно произносил такие слова.

Если ранее Эмбер Херд утверждала, что ее отношения с Илоном Маском начались после расставания с Деппом, то на суде оказалось все иначе.

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Однако есть свидетели, которые в своих показаниях сообщили, что видели Илона в пентхаусе Деппа в Лос-Анджелесе в 2016 году. Эти же свидетели — бывшие члены обслуживающего персонала жилого комплекса, в котором находятся данные апартаменты. Согласно этому, Маск появлялся в апартаментах по несколько раз в неделю, пока Депп был в отъезде на съемках.

Кроме того, побои, которые демонстрировала Херд, не мог нанести Депп, потому что у эти даты его не было в стране. Однако свидетели утверждают, что именно в это время Херд регулярно виделась с Маском.

Джонни Депп угрожал Маску

Голливудский актер Джонни Депп угрожал “отрезать” Илону Маску пенис, потому что полагал, что у основателя SpaceX был роман с его женой актрисой Эмбер Херд.

Высокий суд в Лондоне показал переписку между Деппом и бывшим женихом Леди Гаги Кристианом Карино, в котором актер писал:

— Я покажу ему то, чего он никогда раньше не видел, например, другую сторону его пениса, когда я отрежу его.

Слушания по делу до сих пор не закончились, поэтому это еще не все подробности сложной супружеской жизни голливудских звезд.