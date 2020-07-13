Актриса Келли Престон, которая умерла после двухлетней борьбы с раком груди, при жизни сыграла во многих голливудских фильмах.

Известность она получила после выхода лент Находка 52 и Шалопай. В 1983 году Келли выполнила второстепенную роль в фильме Король ужасов, который экранизировали по книге Стивена Кинга.

Комедия Близнецы, которая стала лидером кассовых сборов подарила актрисе еще большую узнаваемость, поскольку она сыграла роль милой Марни, девушки, замешаной в приключениях главных героев.

Кроме нее в этом фильме снялись Арнольд Шварценеггер и Дэнни де Вито.

Еще одна яркая работа Престон — это роль в боевике От восхода до заката. В 90-е этот фильм имел большую популярность, хотя Келли выполнила там эпизодическую роль журналистки. Однако эта работа дала большой опыт, потому что она работала на одной площадке с Джорджем Клуни и Квентином Тарантино.

В 2016 году начались съемки фильма, рассказывающий о жизни гангстера Джонна Готти, роль которого исполнил Траволта. Жену главного героя сыграла Престон. Кодекс Готти — это в определенном роде семейный проект. В этом фильме 17-летняя дочь актрисы Элла сыграла дочку мафиози.

Биография Келли Престон

Келли Престон родилась 13 октября 1962 года в США. Отец девушки работал на сельскохозяйственной фирме и впоследствии погиб, поэтому ее мать Линда второй раз вышла замуж. Ее муж Питер Пелзис удочерил Келли. Именно под фамилией отчима она начинала свою актерскую карьеру.

View this post on Instagram A post shared by Kelly Preston (@therealkellypreston) on Aug 10, 2019 at 4:27pm PDT

В детстве актриса жила в Ираке и Австралии. После окончания средней школы вернулась в США, где продолжила обучение в Punahou School в Гонолуле. Позже Келли изучала искусство драмы в университете Южной Каролины.

В молодости у Престон был роман с Джорджем Клуни, но в 1985 году она вышла замуж на за актера Кевина Гейджа. Брак просуществовал недолго, потому что в 1989 году на съемках нового фильма Келли познакомилась с Джоном Траволтой. Они поженились и у пары родилось трое детей.

Смерть Келли Престон

12 июля в возрасте 57 лет жена актера Джона Траволты умерла от рака груди.

View this post on Instagram A post shared by John Travolta (@johntravolta) on Jul 12, 2020 at 10:20pm PDT

В своем Instagram голливудский актер написал, что его жена вела двухлетнюю борьбу против болезни, но проиграла ее. Официально Келли Престон и Джон Траволта не объявляли о начале борьбы с раком.