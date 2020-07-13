Российскому актеру Пампушному отказали во въезде в Украину

Российского актера Антона Пампушного не впустили в Украину и выдали трехлетний запрет на въезд из-за посещения оккупированного Крыма.

Об этом говорится в заявлении ГПСУ.

Пампушный утром 13 июля прилетел в аэропорт Борисполь рейсом из Франкфурта и пытался обмануть украинских пограничников.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Anton Pampushnyy (@anton_pampushnyy) 31 Бер 2019 р. о 8:48 PDT

— В ходе беседы мужчина 1982 года рождения наотрез отказывался признать посещение аннексированной Россией украинской территории. Впоследствии он не смог объяснить свое пребывание на одном из фестивалей в Крыму в прошлом году, — говорится в сообщении.

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Оказалось, что актер снимался в российском фильме Балканский рубеж, часть съемок которого проходила именно в Крыму.

На видео Пампушный подтвердил, что летал в Симферополь рейсом из Москвы.

— В Украину, по словам мужчины, он прибыл также для съемок, но в ближайшее время это ему не удастся, — заверили украинские пограничники.

Антон Пампушный также снимался в российском многосерийного фильме Крещения Руси.

По оценке многих критиков, сценарий картины является полностью мифологизированным и мало соответствует историческим реалиям эпохи.

До 2021 года продолжает действовать запрет на въезд в Украину российскому рэперу Алексею Долматову (Guf) из-за гастролей в оккупированном Крыму.

Кроме того, что в мае он анонсировал концертный тур по городам Украины, в Киеве начал работать брендовый магазин одежды Долматова.

Фото: anton_pampushnyy