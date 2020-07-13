Смерть Найи Риверы: тело актрисы нашли на дне озера

В Калифорнии, где 8 июля пропала американская актриса Ная Ривера, на дне озера Пиру было найдено тело человека.

Скорее всего, это и есть тело пропавшей без вести женщины.

Об этом 13 июля сообщил шериф округа Вентура, ответственный за поиски Риверы.

A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. There will be a news conference at 2 pm at the lake — Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 13, 2020

— Сегодня утром в озере Пиру мы нашли тело. Продолжается опознание, — говорится в заявлении.

Также в полиции анонсировали пресс-конференцию, на которой будут объявлены все подробности поисков.

Актриса Найя Ривера исчезла в среду, 8 июля, после прогулки по озеру Пиру на катере вместе со своим 4-летним сыном.

Позже мальчик рассказал полиции, что мама прыгнула с катера в воду, но обратно уже не вернулась.

После того, как тело актрисы более суток разыскивала команда из более чем 80 спасателей, шериф округа объявил, что Найю Риверу признали погибшей. Однако поиски продолжились.