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Факты / Происшествия

Смерть Найи Риверы: тело актрисы нашли на дне озера через 5 дней

В Калифорнии, где 8 июля пропала американская актриса Ная Ривера, на дне озера Пиру было найдено тело человека.

Скорее всего, это и есть тело пропавшей без вести женщины.

Об этом 13 июля сообщил шериф округа Вентура, ответственный за поиски Риверы.

— Сегодня утром в озере Пиру мы нашли тело. Продолжается опознание, — говорится в заявлении.

Также в полиции анонсировали пресс-конференцию, на которой будут объявлены все подробности поисков.

Смерть Найи Риверы: тело актрисы нашли на дне озера

Актриса Найя Ривера исчезла в среду, 8 июля, после прогулки по озеру Пиру на катере вместе со своим 4-летним сыном.

Позже мальчик рассказал полиции, что мама прыгнула с катера в воду, но обратно уже не вернулась.

После того, как тело актрисы более суток разыскивала команда из более чем 80 спасателей, шериф округа объявил, что Найю Риверу признали погибшей. Однако поиски продолжились.

Фото: Dreamstime

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