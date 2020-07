Смерть Найи Риверы: тело актрисы нашли на дне озера

В Калифорнии, где 8 июля пропала американская актриса Ная Ривера, на дне озера Пиру было найдено тело человека.

Скорее всего, это и есть тело пропавшей без вести женщины.

Об этом 13 июля сообщил шериф округа Вентура, ответственный за поиски Риверы.

A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. There will be a news conference at 2 pm at the lake

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 13, 2020