Маша Ефросинина поделилась впечатлениями от первого секса, а также дала советы, как правильно говорить с детьми о сексуальных отношениях. Откровенно об интимном телеведущая рассказала в проекте Stories от Dialog Hub и Durex.

Оральный секс — это тоже первый секс. Мой первый секс в течении нескольких лет был оральный, — вспоминает Ефросинина.

В то же время телеведущая призналась, ей очень повезло с первым партнером.

Он принес книгу-пособие по оральным утехам, мы изучали с ним друг друга вместе. Коля был прекрасен не только на лицо.

Ефросинина убеждена, говорить с ребенком о сексе нужно с трех лет.

Я ловила моменты, когда она (Нана — дочь — Ред.) В хорошем настроении. Я рассказывала истории: «А представляешь, дочь одной моей знакомой имела неудачный первый секс» … Половина историй вымышленные. С Сашулей (син — Ред.) у нас есть книги Юлии Ярмоленко «Малышам об интимных вещах». Мы с Сашей все изучили о его половом телосложении, ему очень понравилось. Я учу его следить за собственной гигиеной. Книга в этом тоже очень помогла. Я очень не хочу обвинять себя в том, что не дала им информацию.

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Кроме того, Маша Ефросинина рассказала об абюзе в отношениях. По ее словам, насилие начинается не с удара.

Абюз терпят миллионы женщин в нашей стране и во всем мире. Допустим, берем молодую пару. Они познакомились, им хорошо вместе, классическая история знакомства парня и девушки. И однажды в компании с общими друзьями, парень позволяет себе сказать: «Маша, ты сегодня вырядилась просто как попугай, мне стыдно за тебя, что это за одежда. Грудь открой покажи».

— Большинство девушек в лучшем случае пойдут в туалет поплачут, вечером устроят ему истерику: «Ты с ума сошел, что это было». Абюзеры феноменально извиняются. Обидчик психологически очень продуманный человек: «Слушай, посмотри, какие у нас замечательные детки родились. Ну как они без мамы. На почитай статью о плохих матерях».

Ошибочно думать, что обидчик делает так: «Ах ты, тварь, сиди дома!» Поэтому и терпят по 10 лет.

— 10-15% жертв домашнего насилия — мужчины. Я не хотела бы сейчас, чтобы создавалось впечатление, что мы топим только за женщин. Мужчинам я также предлагаю так делать в подобном случае — прекратить сразу: «Со мной так нельзя!».

Больше о неудачном сексе, феминизме и последствиях половых отношений — в полном интервью.

Dialog Hub и DUREX представляют новый проект STORIES, в котором звезды приходят в Dialog Hub на самую откровенную беседу о сексе и отношениях. Этот проект Dialog Hub разработал вместе с брендом презервативов Durex и ежемесячно будет удивлять самыми откровенными подробностями из жизни звезд.