Украинский фильм Мои мысли тихие выйдет на НВО Europe

Осенью на НВО Europe выйдет дебютный украинский фильм режиссера Антонио Лукича Мои мысли тихие.

Контракт на показ ленты подписали еще весной, однако, только сейчас завершился этап передачи всех материалов ленты согласно международным стандартам QC компании HBO.

Ленту Мои мысли тихие сняли еще в 2019 году. Премьера состоялась в Чехии на Международном фестивале в Карловых Варах. Фильм получил Специальную награду жюри.

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В фильме снялась заслуженная артистка Украины Ирма Витовская. Дебют в ленте был у актера Андрея Лидаговского.

Сюжет фильма Мои мысли тихие

У Вадима большие проблемы, как на работе, так и в личной жизни. Он работает звукорежиссером, но прибыли это особо не приносит.

К Вадиму обратилась канадская компания, которая попросила записать звуки закарпатских животных для создания игры. Если он справится с заданием, да еще и запишет кряканье раховского крижня, он уедет на работу в Канаду.

Помочь ему с этим решила мама, но Вадим не сильно этому рад, ведь возможны большие неприятности.

В мае украинская киноакадемия объявила победителей четвертой национальной кинопремии Золота дзиґа 2020. Тогда больше всего наград собрала лента Мои мысли тихие режиссера Антонио Лукича — четыре статуэтки.

Источник: ГосКино Украины