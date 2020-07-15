Мать американской певицы Бритни Спирс снова подала в суд с просьбой на распоряжение многомиллионными доходами дочери.

Линн Спирс хочет получать специальные сообщения по всем вопросам фонда, который обладает большинством активов Бритни.

В 2004 году певица подала в суд на SJB Revocable Trust, чтобы защитить активы и подготовить своих детей к будущему.

Тогда установили, что фонд будет распоряжаться материальными финансовыми активами в течение жизни Бритни и обеспечивает распределение этих активов после ее смерти.

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Пока же опекуном Бритни Спирс является ее отец Джейми, который распоряжается ее бизнесом и состоянием.

Первый иск

Ранее Линн Спирс уже подавала в суд, чтобы узнать, почему Бритни держали в психиатрической больнице. Она требовала разъяснений по опекунству над ее дочерью.

Источник: The Blast