Американская актриса и певица Селена Гомес вместе с певцом и композитором Тревором Дэниелом выпустила клип на песню Past Life.
Клип начинается с общего прямого эфира певцов в Instagram. В целом клип получился довольно необычным. Завершается также прямым эфиром.
Режиссерами клипа стали номинанты Грэмми Ваня Хейнманн и Галь Муджа.
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Сам трек вышел еще 6 марта и вошел в дебютный альбом Дэниал Nicotine.
Видео уже набрало более 1,5 млн просмотров и более 22 тыс. различных комментариев.
Rare Селены Гомес
В январе Селена Гомес представила клип на композицию Rare из одноименного альбома.
Ролик представляет собой гипнотические кадры, на которых артистка появляется в сказочном лесу и в постели.