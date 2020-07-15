Американская актриса и певица Селена Гомес вместе с певцом и композитором Тревором Дэниелом выпустила клип на песню Past Life.

Клип начинается с общего прямого эфира певцов в Instagram. В целом клип получился довольно необычным. Завершается также прямым эфиром.

Режиссерами клипа стали номинанты Грэмми Ваня Хейнманн и Галь Муджа.

Читайте: Пэлтроу, Кардашян и Гомес. Звезды призвали одеть маски из-за коронавируса

Сам трек вышел еще 6 марта и вошел в дебютный альбом Дэниал Nicotine.

Видео уже набрало более 1,5 млн просмотров и более 22 тыс. различных комментариев.

Rare Селены Гомес

В январе Селена Гомес представила клип на композицию Rare из одноименного альбома.

Ролик представляет собой гипнотические кадры, на которых артистка появляется в сказочном лесу и в постели.