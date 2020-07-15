Подумаю: Ксения Мишина примерила образ блондинки

Первая украинская Холостячка и актриса Ксения Мишина примерила образ блондинки.
Фото с длинными белыми локонами Мишина поделилась с поклонниками в Instagram.
— Подумаю, — написала она под снимком.
Комментаторы разделились традиционно на два лагеря. Одни считают, что с темными волосами Мишиной лучше, а другие делают комплименты актрисе в белом парике.
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— Нет, только не блонд. Он категорически вам не идет. С вашим естественным цветом волос намного лучше, — пишут поклонники Холостячки.
За три часа фото нового образа Мишиной получило более 15 тыс. лайков.
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Ксения Мишина в проекте Холостячка
29 мая украинская актриса театра и кино Ксения Мишина стала главной героиней нового проекта Холостячка. Ей 30 лет и она воспитывает сына Платона.
Украинцы узнали о Мишиной после ролей в мелодраме Искушение и телесериале Крепостная.