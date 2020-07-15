Причиной смерти Наи Риверы стал несчастный случай. Актриса утонула на озере Пиру.

Об этом говорится в результатах обнародованной судмедэкспертизы.

Специалисты не обнаружили на теле Риверы признаков насильственной смерти или травм.

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— Результаты вскрытия свидетельствуют о том, что женщина утонула, а состояние тела соответствует времени, когда она находилась под водой. Никаких травматических повреждений или патологических процессов при вскрытии обнаружено не было, — говорится в сообщении.

Смерть Наи Риверы

9 июля 33-летняя Ная Ривера пропала после того, как вместе со своим 4-летним сыном отправилась на прогулку по озеру Пиру на катере.

В лодке нашли только ребенка в спасательном жилете. По его словам, мама прыгнула в воду, но обратно уже не вернулась.

Тело Риверы нашли через пять дней.

Создатели сериала Хор, в котором снималась актриса, запустили сбор средств для сына Наи. Все деньги пойдут на оплату его обучения в колледже.