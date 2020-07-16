Стриминговый сервис Netflix впервые обнародовал топ-10 самых популярных фильмов. Подсчет просмотров учитывался только за первые четыре недели после выхода.
На первом месте оказался боевик Крисом Хемсвортом Тайлер Рейк: Операция по спасению. Просмотр картины достигли почти 100 млн. На второй позиции триллер Птичий короб, в котором сыграла Сандра Баллок, он собрал 89 млн просмотров. Тройку лидеров замыкает боевик Правосудие Спенсера с Марком Уолбергом, который собрал 85 млн просмотров.
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Топ-10 фильмов на Netflix:
- Тайлер Рейк: Операция по спасению (99 млн);
- Птичий короб (89 млн);
- Правосудие Спенсера (85 млн);
- Призрачная шестерка (83 млн);
- Загадочное убийство (73 млн);
- Ирландец (64 млн);
- Тройная граница (63 млн);
- Не та девушка (59 млн);
- Платформа (56 млн);
- Идеальное свидание (48 млн).
27 июня 2020 года компания Netflix выпустила третий сезон популярного мистического сериала Тьма.
Это последний сезон сериала, который уже успел полюбиться зрителям и стать настоящим хитом.