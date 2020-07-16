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Ирландец и Птичий короб: топ-10 самых популярных фильмов на Netflix

Стриминговый сервис Netflix впервые обнародовал топ-10 самых популярных фильмов. Подсчет просмотров учитывался только за первые четыре недели после выхода.

На первом месте оказался боевик Крисом Хемсвортом Тайлер Рейк: Операция по спасению. Просмотр картины достигли почти 100 млн. На второй позиции триллер Птичий короб, в котором сыграла Сандра Баллок, он собрал 89 млн просмотров. Тройку лидеров замыкает боевик Правосудие Спенсера с Марком Уолбергом, который собрал 85 млн просмотров.

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Топ-10 фильмов на Netflix:

  1. Тайлер Рейк: Операция по спасению (99 млн);
  2. Птичий короб (89 млн);
  3. Правосудие Спенсера (85 млн);
  4. Призрачная шестерка (83 млн);
  5. Загадочное убийство (73 млн);
  6. Ирландец (64 млн);
  7. Тройная граница (63 млн);
  8. Не та девушка (59 млн);
  9. Платформа (56 млн);
  10. Идеальное свидание (48 млн).

27 июня 2020 года компания Netflix выпустила третий сезон популярного мистического сериала  Тьма.

Это последний сезон сериала, который уже успел полюбиться зрителям и стать настоящим хитом.

Источник: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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