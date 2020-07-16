Стриминговый сервис Netflix впервые обнародовал топ-10 самых популярных фильмов. Подсчет просмотров учитывался только за первые четыре недели после выхода.

На первом месте оказался боевик Крисом Хемсвортом Тайлер Рейк: Операция по спасению. Просмотр картины достигли почти 100 млн. На второй позиции триллер Птичий короб, в котором сыграла Сандра Баллок, он собрал 89 млн просмотров. Тройку лидеров замыкает боевик Правосудие Спенсера с Марком Уолбергом, который собрал 85 млн просмотров.

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Топ-10 фильмов на Netflix:

Тайлер Рейк: Операция по спасению (99 млн); Птичий короб (89 млн); Правосудие Спенсера (85 млн); Призрачная шестерка (83 млн); Загадочное убийство (73 млн); Ирландец (64 млн); Тройная граница (63 млн); Не та девушка (59 млн); Платформа (56 млн); Идеальное свидание (48 млн).

27 июня 2020 года компания Netflix выпустила третий сезон популярного мистического сериала Тьма.

Это последний сезон сериала, который уже успел полюбиться зрителям и стать настоящим хитом.