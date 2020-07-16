Настя Каменских показала видео тренировки для всего тела

Украинская певица Настя Каменских снова похвасталась своей фигурой и показала новый комплекс упражнений для всего тела.

Она опубликовала пост в своем Instagram о важности работы над собой и спортивными нагрузками, которые в первую очередь являются проявлением заботы о своем здоровье.

— Согласны ли вы, что тело — это отражение наших мыслей и внутренних ощущений? Фигура, осанка и походка — это результат заботы о здоровье и уважение к себе. Занятия спортом, утренняя зарядка, йога, танцы, пробежки в удобное для вас время — это проявление заботы о своем теле и здоровье, — написала певица.

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Также она отметила, что пытается так мотивировать своих подписчиков на здоровый образ жизни.

33-летняя Настя Каменских публикует на своем Youtube канале видео с различными тренировками на разные группы мышц. Последнее из них — это 30 минутная кардиотренировка.

По ее словам, это нон-стоп кардио, которое рассчитано на тренировку всего тела, делая его стройным и подтянутым.

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Недавно украинская певица Настя Каменских поделила рецептам диетических сладостей со своими поклонниками.

Она отметила, что сладкое можно и нужно есть, но в умеренном количестве и с правильным составом и до 12.00.

33-летняя певица рассказала о приготовлении таких десертов: мороженое с авокадо и орехами, мороженое с курагой и клубникой, пп-конфеты.