Настя Каменских показала видео тренировки для всего тела

Украинская певица Настя Каменских снова похвасталась своей фигурой и показала новый комплекс упражнений для всего тела.
Она опубликовала пост в своем Instagram о важности работы над собой и спортивными нагрузками, которые в первую очередь являются проявлением заботы о своем здоровье.
— Согласны ли вы, что тело — это отражение наших мыслей и внутренних ощущений? Фигура, осанка и походка — это результат заботы о здоровье и уважение к себе. Занятия спортом, утренняя зарядка, йога, танцы, пробежки в удобное для вас время — это проявление заботы о своем теле и здоровье, — написала певица.
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Согласны ли вы , что тело — это отражение наших мыслей и внутренних ощущений? Фигура, осанка, походка — это результат заботы о своем здоровье и уважения к себе, позитивных мыслей и настроя ⠀ Я считаю, что занятия спортом, утренние зарядки, танцы, йога, пробежки в любое удобное для вас время или другой вариант на ваш выбор — это в первую очередь проявления заботы о своём теле и здоровье ???? ⠀ И я стараюсь мотивировать и поддерживать вас на пути к вашему здоровому и спортивному телу ???? Именно поэтому я выкладываю в своём YouTube блоге разные тренировки, которые делаю всегда сама! ⠀ Сегодня утром я как раз опубликовала ещё одну! ???? Это non-stop кардио, которое круто прокачивает все тело, делает его стройным и подтянутым! ⠀ Начните каждое своё утро с любви к себе и с тренировки! Ссылка — в сторис. ⠀ И напишите, если вам нравятся мои тренировки на YouTube. Если да — я буду продолжать их выкладывать ☺️
Также она отметила, что пытается так мотивировать своих подписчиков на здоровый образ жизни.
33-летняя Настя Каменских публикует на своем Youtube канале видео с различными тренировками на разные группы мышц. Последнее из них — это 30 минутная кардиотренировка.
По ее словам, это нон-стоп кардио, которое рассчитано на тренировку всего тела, делая его стройным и подтянутым.
Недавно украинская певица Настя Каменских поделила рецептам диетических сладостей со своими поклонниками.
Она отметила, что сладкое можно и нужно есть, но в умеренном количестве и с правильным составом и до 12.00.
33-летняя певица рассказала о приготовлении таких десертов: мороженое с авокадо и орехами, мороженое с курагой и клубникой, пп-конфеты.