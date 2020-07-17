Рэп-исполнительница Alyona Alyona порадовала поклонников очередным хитом и выпустила клип на песню Тихо діти сплять.

Артистка посвятила эту песню проблемам экологии, высказавшись, что не хочет жить и видеть это дальше.

— Береговые линии на Бали были выстланы пластиком с океана. Мусор был везде. В украинских реках плавают отходы, лесополосы устланы мусором, на полях пестрят принесенные ветром пакеты, — говорится под клипом Alyona Alyona.

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Она добавила, что живя, люди не думают о том, что все уничтожают они сами.

— Мы все пришли в этот мир, чтобы служить ему и делать его лучше. Но сейчас даже то, что не нуждается в совершенствовании, мы уничтожаем, не думая о последствиях.

За час с момента премьеры видео его посмотрели более 15 тыс. человек.

Недавно украинская певица Аlyona Аlyona призналась, что весит 127,4 кг и собирается похудеть на 29 кг. По ее словам, она будет показывать свои методы похудения, правила питания и тренировки. Также будет рассказывать, как похудение влияет на эмоциональное состояние.