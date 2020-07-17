Украинская певица МЯТА презентовала клип на песню Love is Freedom, над созданием которой она работала в коллаборации с артистом и продюсером Артемом Пивоваров.

— Когда Артем показал мне песню Love is Freedom, я почувствовала, что это тот материал, который я хочу исполнять. Песня гармоничная со мной и тем, что у меня в душе, именно в этот период моей жизни. Сейчас у меня происходит много изменений и этот трек как итог моих ощущений, -отметила МЯТА.

По словам певица, сингл создавался во время карантина, поэтому ему это придает особый смысл, потому что люди начали ценить свободу только тогда, когда они были частично ее лишены.

Читайте: Впервые за три года: группа Hurts представила сингл Redemption

— Ценность и любовь свободы мы чувствуем только тогда, когда нас ее лишают. И когда мы ее снова чувствуем, то кажется, сладости нет предела, мы будто вдыхаем что-то новое, дышим полной грудью. На самом деле, счастье в простых вещах, просто нужно оглянуться и увидеть, что мир прекрасен, — добавила МЯТА.

Клип на песню Love is Freedom отсняли в стиле фэшн. В ролике можно увидеть украинских моделей, которые стали успешными далеко за пределами страны. Кроме того, в клипе костюмы исключительно украинских дизайнеров.

Alyona Alyona — Тихо діти сплять

Рэп-исполнительница Alyona Alyona порадовала поклонников очередным хитом и выпустила клип на песню Тихо діти сплять.

Артистка посвятила эту песню проблемам экологии, высказавшись, что не хочет жить и видеть это дальше.