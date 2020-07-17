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Принцесса Беатрис с королевской семьи Великобритании тайно вышла замуж

Член королевской семьи Великобритании принцесса Беатрис тайно вышла замуж за итальянского застройщика Эдоардо Мапелло Моцци.

Скромная частная церемония прошла в Виндзоре.

Всего на свадьбе, кроме членов королевской семьи, присутствовали около 20 близких друзей.

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Пара должна была пожениться еще 29 мая, но дата была изменена из-за пандемии коронавируса.

Теперь принцесса Беатриче является мачехой для 4-летнего сына Эдоардо. По ее словам, мальчик — неотъемлемая часть ее жизни.

Планы на рождение собственных детей супруги пока не комментировали.

Замужество премьер-министра Дании

В Дании 16 июля премьер-министр Метте Фредериксен вышла замуж за кинорежиссера Бо Тенгберга после двух переносов даты.

Причиной стали политические события, в частности саммит ЕС 17-18 июля в Брюсселе.

Свадебная церемония состоялась на датском острове Зеландия.

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