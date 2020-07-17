Суд по делу Джонни Деппа: Райдер и Паради поддержали актера

Вайнона Райдер и Ванесса Паради поддержали на суде Джонни Деппа, который обвиняется в избиении своей бывшей жены Эмбер Херд.
Обе женщины в разное время находились в отношениях с Деппом, поэтому решили предоставить письменные заявления на рассмотрение суда в Лондоне.
Актер судится с известным британским таблоидом The Sun, который в 2018 опубликовал слухи о том, что он избивал Эмбер Херд.
Читайте: Унижала и вымазали фекалиями кровать: Джонни Депп о причинах развода с Эмбер Херд
У Вайноны Райдер романтические отношения с Джонни Деппом продолжались с 1989 по 1993 год.
Актриса призналась, что была глубоко шокирована, когда узнала о деталях судебного процесса.
— Мы были парой в течение четырех лет, и я считала его лучшим другом и близким мне человеком. Наши отношения были одними из важнейших в моей жизни.
— Я не видела никаких проявлений жестокости или насилия по отношению к любому человеку из нашего окружения. Я знаю его как очень искреннего и хорошего человека. Джонни был заботливым парнем: он всегда защищал меня и людей, которых любил. Рядом с ним я чувствовала себя в полной безопасности.
— Не хочу никого обвинять во лжи, но зная Джонни, невозможно поверить в правдивость этих ужасных обвинений, — подчеркнула Райдер.
Французская актриса Ванесса Паради была гражданской женой Джонни Деппа в течение 1998-2014 годов.
У пары двое общих детей — дочь Лили-Роуз Депп и сын Джон Джек Депп.
В своем обращении в суд она рассказала, почему обвинения со стороны Эмбер Херд никак не совпадают с реальностью.
— Я знаю Джонни более 25 лет. Мы жили вместе 14 лет и вырастили двух замечательных детей. В моих глазах Джонни — хороший, внимательный и благородный.
— Заявления мисс Херд нанесли серьезный ущерб репутации и карьере Джонни. Я с прискорбием слежу за этой несправедливой ситуацией, — подчеркнула Паради.
История конфликта
Судебный процесс между Джонни Деппом и компанией News Group Newspapers, которой принадлежит британский таблоид The Sun, начался 7 июля.
Его бывшая жена Эмбер Херд выступает на суде в качестве свидетеля.
Голливудский актер репутационно пострадал после публикации одного из материалов таблоида в 2018 году, где по отношению к Деппу было употреблено слово wife beater — бьющий жену.
Так, в результате конфликта Джонни Депп был отстранен от съемок в новой серии одиозного фильма Пираты Карибского моря.
Во время слушаний суд пытается разобраться в семейных дрязгах Деппа и Херд, ведь следствие выявило, что именно Эмбер часто становилась “главной” в конфликтах и даже признавалась, что сама била Джонни Деппа.