Суд по делу Джонни Деппа: Райдер и Паради поддержали актера

Вайнона Райдер и Ванесса Паради поддержали на суде Джонни Деппа, который обвиняется в избиении своей бывшей жены Эмбер Херд.

Обе женщины в разное время находились в отношениях с Деппом, поэтому решили предоставить письменные заявления на рассмотрение суда в Лондоне.

Актер судится с известным британским таблоидом The Sun, который в 2018 опубликовал слухи о том, что он избивал Эмбер Херд.

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У Вайноны Райдер романтические отношения с Джонни Деппом продолжались с 1989 по 1993 год.

Актриса призналась, что была глубоко шокирована, когда узнала о деталях судебного процесса.

— Мы были парой в течение четырех лет, и я считала его лучшим другом и близким мне человеком. Наши отношения были одними из важнейших в моей жизни. — Я не видела никаких проявлений жестокости или насилия по отношению к любому человеку из нашего окружения. Я знаю его как очень искреннего и хорошего человека. Джонни был заботливым парнем: он всегда защищал меня и людей, которых любил. Рядом с ним я чувствовала себя в полной безопасности. — Не хочу никого обвинять во лжи, но зная Джонни, невозможно поверить в правдивость этих ужасных обвинений, — подчеркнула Райдер.

Французская актриса Ванесса Паради была гражданской женой Джонни Деппа в течение 1998-2014 годов.

У пары двое общих детей — дочь Лили-Роуз Депп и сын Джон Джек Депп.

В своем обращении в суд она рассказала, почему обвинения со стороны Эмбер Херд никак не совпадают с реальностью.

— Я знаю Джонни более 25 лет. Мы жили вместе 14 лет и вырастили двух замечательных детей. В моих глазах Джонни — хороший, внимательный и благородный. — Заявления мисс Херд нанесли серьезный ущерб репутации и карьере Джонни. Я с прискорбием слежу за этой несправедливой ситуацией, — подчеркнула Паради.

История конфликта

Судебный процесс между Джонни Деппом и компанией News Group Newspapers, которой принадлежит британский таблоид The ​​Sun, начался 7 июля.

Его бывшая жена Эмбер Херд выступает на суде в качестве свидетеля.

Голливудский актер репутационно пострадал после публикации одного из материалов таблоида в 2018 году, где по отношению к Деппу было употреблено слово wife beater — бьющий жену.

Так, в результате конфликта Джонни Депп был отстранен от съемок в новой серии одиозного фильма Пираты Карибского моря.

Во время слушаний суд пытается разобраться в семейных дрязгах Деппа и Херд, ведь следствие выявило, что именно Эмбер часто становилась “главной” в конфликтах и ​​даже признавалась, что сама била Джонни Деппа.