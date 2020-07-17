Британский актер Генри Кавилл, которого многие знают по роле в сериале Ведьмак, похвастался перед своими подписчиками в Instagram новым игровым компьютером.

Все бы ничего, но этот компьютер актер собрал сам, чем очень гордится.

Конечно такая ситуация не осталась без внимания и уже породила мемы.

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Так, моушн-дизайнер из России Андрей Чаушеску видимо, решил, что умения Кавилла не нужно направить в новое русло. Мол, пора Генри оставить карьеру актера и стать компьютерным мастером.

Моушн-дизайнер даже сделал для актера рекламу, в которой он уже не Генри, а Дмитрий. Он и компьютер собрать может и от пыли его почистить, и вирусы удалит. Кроме того, для пенсионеров скидки.

Генри Кэвилл выложил видео, где он собирает ПК. Я решил помочь парню и сделал его видео поживее. pic.twitter.com/Rm8EbcvNQ8 — Андрей Ч. (@andrew_chsh) July 16, 2020

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Netflix — популярный в Украине и мире стриминговый сервис, где можно смотреть сериалы и телешоу.

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