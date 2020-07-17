Британская группа Hurts впервые за три года презентовала новый сингл под названием Redemption.

Известно, что новый релиз с предстоящего альбома Faith.

— Redemption — еще один предвестник нового альбома Faith. Это песня о страхе и сомнениях. Она появилась как прекрасный момент ясности во время одного из самых проблемных периодов работы над альбомом, — отметил вокалист Тео Хатчкрафт.

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Инструментал был написан другим участником дуэта, Адамом Андерсоном, два года назад на Рождество. Тест появился спустя время.

Релиз альбома Faith запланирован на 4 сентября.

Massive Attack — Eutopia

Британская группа Massive Attack выпустила аудиовизуальный мини-альбом Eutopia, куда вошли три трека.

В записи альбома приняли участие автор Парижских климатических соглашений ООН Кристиан Фигерес, разработчик принципа безусловного базового дохода Гай Стэндинг и профессор Габриель Цукман, выступающий за введение налога на богатство в США.